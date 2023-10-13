Son dakika: AB’nin derdi insanlık suçunda giden canlar değil Avrupa’ya göç! AB Konseyi Başkanı Charles Michel’den skandal açıklama

AB genelinde birbirinden farklı düşünen ve hisseden insanların varlığına işaret eden Michel, İsrail-Filistin arasındaki çatışmanın "AB'nin içerisine getirilerek zorluk çekmenin zamanı olmadığını" aktardı.
"ULUSLARARASI HUKUKA SAYGI" VURGUSU
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Mısır gibi komşu ülkelere kaçmak isteyenlere erişimin artırılması çağrısında bulunurken kapısını açan ülkelerin yaşayabileceği ekonomik zorluklara da değinen Michel, şu ifadeleri kullandı:
"Bazı mali ve ekonomik zorluklar yaşayan bir ülke için bunun ne anlama geldiğini tahmin edebilirsiniz. Bu, bölgedeki bazı liderler ile Birleşmiş Milletlerin insani koridor oluşturulması için başlattığı girişimleri desteklemek amacıyla neler yapabileceğimizi görmeye ilişkin (Gazze'ye sınır) ülkelerle ilişki kurmamız gerektiği anlamına geliyor."
Michel, uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak, "Böyle bir trajedi yaşanırken dahi temel ilkelere saygı duyulması gerektiği fikrine inanıyoruz." dedi.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.