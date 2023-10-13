Son dakika: AB’nin derdi insanlık suçunda giden canlar değil Avrupa’ya göç! AB Konseyi Başkanı Charles Michel’den skandal açıklama

"Bazı mali ve ekonomik zorluklar yaşayan bir ülke için bunun ne anlama geldiğini tahmin edebilirsiniz. Bu, bölgedeki bazı liderler ile Birleşmiş Milletlerin insani koridor oluşturulması için başlattığı girişimleri desteklemek amacıyla neler yapabileceğimizi görmeye ilişkin (Gazze'ye sınır) ülkelerle ilişki kurmamız gerektiği anlamına geliyor."