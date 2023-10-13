İsrail BBC muhabirlerini silah zoruyla gözaltına aldı! "Telefonum yere fırlatıldı boynuma darbe aldım"

İsrail'de Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu ile başlayan çatışmalar resmen Hamas-İsrail savaşına dönüştü. 7 Ekim Cumartesi sabahı "kendi tarihinin açık ara en kötü gününü" yaşadığını iddia eden İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor.
İsrail'de Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu ile başlayan çatışmalar resmen Hamas-İsrail savaşına dönüştü. 7 Ekim Cumartesi sabahı "kendi tarihinin açık ara en kötü gününü" yaşadığını iddia eden İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor.
BBC'de yer alan habere göre, Muhannad Tutunji, Haitham Abudiab ve BBC Arapça ekibi Tel Aviv'de bir otele giderken üzerinde kırmızı bantlarla "TV" yazılı araçlarının önü İsrail polisi tarafından kesildi.
Daha sonra araçtan sürüklenerek çıkarılan ve üzerleri aranan gazeteciler duvara doğru itildi.
TELEFONU YERE FIRLATILDI VE BOYNUNA DARBE ALDI
Olay esnasında kendilerini BBC muhabirleri olarak tanıttıklarını söyleyen Tutunji ve Abudiab, polise basın kartlarını da gösterdiklerini anlattı.
Tutunji, olayı görüntülemeye çalışırken telefonunun yere fırlatıldığını ve boynuna darbe aldığını dile getirdi.
BBC, olayla ilgili yorum alabilmek için İsrail polisiyle temasa geçti.
Öte yandan İsrail'in topçu atışlarıyla Lübnan'a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade edildi. Saldırının ardından sınırda çatışma çıktığı, İsrail'e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun şekilde görülmeye başladığı kaydedildi.
İsrail'in topçu atışı Lübnan ordusunun bölgedeki bir gözetleme noktasına isabet etti. Devam eden gerginlikte can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.
İsrail ordusu basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hanita yerleşim yerinin yakınında meydana gelen patlama nedeniyle güvenlik çitlerinde hafif hasar meydana geldi.
İsrail ordusu, Lübnan topraklarına doğru topçu atışıyla karşılık verildiğini aktardı. Lübnan topraklarından olası bir sızmaya karşı bölgede saldırı alarmı çaldığı ve çevrede arama yapıldığı belirtildi.
İsrail-Filistin çatışması abluka alındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli savaş halini aldı. Bu dönemde, İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılarla bu bölge de yeniden ısındı. İsrail ordusu, kuzey sınırında teyakkuz halinde bekliyor.
1 GAZETECİ ÖLDÜ
Lübnan'ın İsrail sınırında basın mensuplarına yönelik saldırıda 1 gazeteci öldü, 5 kişi de yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda 1 gazetecinin hayatını kaybettiği, 3 gazetecinin de yaralandığını aktardı.
Ölen gazetecinin Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah olduğu belirtildi.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu açıkladı.
İsrail-Filistin çatışması abluka alındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli savaş halini aldı. Bu dönemde, İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullah'ı arasında karşılıklı saldırılarla bu bölge de yeniden ısındı. İsrail ordusu, kuzey sınırında teyakkuz halinde bekliyor.
LÜBNAN BAŞBAKANI: İSRAİL GAZETECİLERİ DİREKT HEDEF ALDI
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde gazetecileri direkt hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.
Lübnan Başbakanlık Ofisi, Mikati'nin gazetecilere yönelik sınırdaki saldırıya ilişkin açıklamasını, sosyal medya hesabından paylaştı.
Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları kapsamında gazetecileri direkt hedef aldığını ifade etti. Gazetecilere saldırı ile İsrail'in "kara siciline yeni bir rezaleti eklediğini" kaydeden Mikati, saldırıda hayatını kaybeden gazetecinin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledi.
Lübnan'ın İsrail sınırında basın mensuplarına yönelik saldırıda, 1 gazeteci ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı.
REUTERS, İSRAİL ÖLDÜRDÜ DİYEMEDİ
İşgalci İsrail polisinin Lübnan sınırında gazetecilerin olduğu aracı vurması sonucu Reuters fotoğrafçısı Issam Abdullah hayatını kaybetti. Reuters, yayımladığı mesajında Issam Abdullah'ın İsrail tarafından öldürüldüğüne değinmedi.