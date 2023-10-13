İsrail basını Netanyahu’yu yerden yere vurdu dönüm noktasını yazdı: Kabinesi de kendisi de işi yaramaz o varken çözüm olmaz!



GALLANT GÖREVDE KALMIŞTI

Bilindiği gibi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı Mart ayında görevden almıştı. Gallant'ın görevden alınmasının ardından muhalefet partilerin çağrısıyla başkent Tel Aviv'de toplanan israilller, Netanyahu'yu protesto etmişti. Yaşanan protesto eylemleri sonrası Gallant görevde kalmıştı.



O HİÇBİR ZAMAN ÇÖZÜM OLMAYACAK

İsrail Başbakanı'nın bu tercihi ile hükümetinin hayatta kalması uğruna İsrail'in güvenliğini feda ettiği belirtildi. Sorunun Netanyahu olduğu değerlendirmesine yer verilen analizde, "O hiçbir zaman çözüm olamayacak. Ahirette muhasebesini Allah'a verebilir. Ama bu dünyada Netanyahu'nun affedilmesi mümkün değil." ifadeleri kullanıldı.