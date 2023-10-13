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İşgalci İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de yürek yakan an! Yaralı baba oğul böyle kucaklaştı: Korkma güçlü ol

İşgalci İsrail Gazze'de soykırım yapıyor. Kentte 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1500'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarında yaralanan Filistinli bir çocuğun "Korkma baba" diyerek babasını teselli ettiği anlar izleyenleri derinden sarstı.

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 15:32 Güncelleme 13 Ekim 2023, 15:53
İşgalci İsrail’in soykırım yaptığı Gazze’de yürek yakan an! Yaralı baba oğul böyle kucaklaştı: Korkma güçlü ol
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası işgalci İsrail, Gazze'yi 3 koldan ablukaya aldı.

Sivil ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, fosfor bombaları kullanarak insanlık suçu işledi.


500'Ü ÇOCUK 1500'DEN FAZLA ŞEHİT
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1500'den fazla kişinin şehit olduğunu 6 bin 600'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında onlarca Filistinli can verdi. İşgalci İsrail'in ablukaya alınan, elektrik ve suyu kesilen, bombalarla yıkıma uğrayan Gazze tam anlamıyla hayalet şehre dönüştü.



Öte yandan işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarında yaralanan Filistinli bir çocuk ile babası arasında yaşanan diyalog izleyenleri derinden sarstı.

Gazze'de yürek yakan görüntü!



"KORKMA BABA" DİYEREK TESELLİ ETTİ
Görüntüde sedyede yaralı haldeki bir çocuğun babasını "Korkma baba" diyerek teselli ettiği anlar yer alıyor.

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