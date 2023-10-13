İşgalci İsrail’in soykırım yaptığı Gazze’de yürek yakan an! Yaralı baba oğul böyle kucaklaştı: Korkma güçlü ol

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail 'in saldırılarında Gazze 'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1500'den fazla kişinin şehit olduğunu 6 bin 600'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında onlarca Filistinli can verdi. İşgalci İsrail'in ablukaya alınan, elektrik ve suyu kesilen, bombalarla yıkıma uğrayan Gazze tam anlamıyla hayalet şehre dönüştü.