İşgalci İsrail’in soykırım yaptığı Gazze’de yürek yakan an! Yaralı baba oğul böyle kucaklaştı: Korkma güçlü ol

Sivil ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, fosfor bombaları kullanarak insanlık suçu işledi.
Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında onlarca Filistinli can verdi. İşgalci İsrail'in ablukaya alınan, elektrik ve suyu kesilen, bombalarla yıkıma uğrayan Gazze tam anlamıyla hayalet şehre dönüştü.
Öte yandan işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarında yaralanan Filistinli bir çocuk ile babası arasında yaşanan diyalog izleyenleri derinden sarstı.
"KORKMA BABA" DİYEREK TESELLİ ETTİ
Görüntüde sedyede yaralı haldeki bir çocuğun babasını "Korkma baba" diyerek teselli ettiği anlar yer alıyor.