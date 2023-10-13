Gazze’de soykırım yapan İsrail Batı Şeria’da baskınlarını artırdı! Çatılarda keskin nişancılar

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria 'nın pek çok noktasına baskın düzenleyerek Filistinlilerle çatıştığı belirtildi.

Cenin ve Nablus'un yanı sıra Eriha'daki Akabe Cebr Mülteci Kampı, Silvad beldesi ile Beytüllahim'deki Ayide Mülteci Kampı ve Merah Rabah köyüne de baskın düzenlendi.



Batı Şeria'da, Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak artan bir gerilim yaşanıyor.

BİR FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Batı Şeria'da bugün bir Filistinli daha İsrail kurşunuyla öldü. Filistin Sağlık Bakanlığı, 27 yaşındaki Mahmud Şahade'nin başından vurulduğunu, yaralı halde Eriha Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını fakat kurtarılamadığı bildirdi.

Bölgedeki görgü tanıkları ise Eriha yakınlarındaki Ayn es-Sultan, Ukbet Cebr Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri ile onlarca Filistinli genç arasında gerginlik yaşandığını, İsrail askerlerinin Filistinli gruba göz yaşartıcı gaz ve ardından gerçek mermiyle müdahale ettiğini bildirdi.

52 FİLİSTİNLİ CAN VERDİ

İsrail ordusu, sadece cuma günü Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 16 Filistinliyi öldürmüştü. İsrail'e saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 52'ye yükseldi.



