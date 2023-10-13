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Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa A Haber'e konuştu: Gazze'de yaşanan soykırım, katliamdır

İsrail'de Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu ile başlayan çatışmalar resmen Hamas-İsrail savaşına dönüştü. İsrail, Gazze'yi 3 koldan kuşatmaya devam ediyor. Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, A Haber'in sorularını yanıtladı. Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak niteleyen Mustafa, İsrail'in Gazze'ye karadan girmek için hazırlık yaptığını söyledi. Batı'nın ve ABD'nin İsrail'e desteğine tepki gösteren Mustafa, "Tuzağa düştüler, tarafsızlıklarını yitirdiler" ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 21:44 Güncelleme 13 Ekim 2023, 22:39
Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa A Haber’e konuştu: Gazze’de yaşanan soykırım, katliamdır

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, A Haber'e konuştu. İsrail'in Gazze'ye karadan girmek için hazırlık yaptığını söyledi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi A Haber'de!


Filistinli Büyükelçi, İsrail'in savaş suçu işlediğini vurguladı.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, A Haber'e şöyle konuştu:

Mustafa, "Tabii ki İsrail'in yaptığı hiç tereddütsüz bir savaş suçudur. Ayrıca bu aleni ve dünyanın gözü önünde yapılıyor işleniyor. 2 milyon 100 bin Filistinli Gazze bölgesine sıkıştırılarak bombalanıyor. Aynı zamanda tüm insani ihtiyaçlar mahrum bırakılıyor. Bunun anlamı başka ne olabilir?" dedi.



İSRAİL BİR İŞGAL DEVLETİDİR
Faed Mustafa, Batı'nın İsrail'in tuzağına düştüğünü ifade etti.
- Biz batı toplumunun daha adil, Filistin halkının haklarına daha vakıf ve gerçekleri daha iyi gördüğüne inanıyorduk. Ancak maalesef İsrail'in tuzağına düştüler. İsrail bir işgal devletidir.



ABD'YE UÇAK TEPKİSİ
Mustafa, İsrail'e destek için uçak gemisi gönderen ABD'ye de tepki gösterdi.
- Uçak gemisini göndererek hava koridoru kurmuş ve İsrail'e halkımızı bombalaması ve katletmesi için her türlü silah desteğini sağlamıştır. Barış çalışmalarında Filistin halkına karşı takındığı bu tavrın gölgesinde bulunması imkânsızdır. Tarafsızlığını yitirmiştir.



BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Başkan Erdoğan'ın çatışmaların durması ve barışın sağlanması için yürüttüğü telefon diplomasisini ise övdü.

- Türkiye'nin kurumlarının ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretlerini çok takdir ediyoruz. Kendileri çok sayıda ülke liderini arayarak Filistin halkına karşı girişilen düşmanca saldırıları durdurmak ve siyasi çözüm sağlamak için büyük gayret gösteriyorlar.

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