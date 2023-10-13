Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa A Haber’e konuştu: Gazze’de yaşanan soykırım, katliamdır

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, A Haber'e şöyle konuştu:



Mustafa, "Tabii ki İsrail'in yaptığı hiç tereddütsüz bir savaş suçudur. Ayrıca bu aleni ve dünyanın gözü önünde yapılıyor işleniyor. 2 milyon 100 bin Filistinli Gazze bölgesine sıkıştırılarak bombalanıyor. Aynı zamanda tüm insani ihtiyaçlar mahrum bırakılıyor. Bunun anlamı başka ne olabilir?" dedi.