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Kalleşlik diz boyu! ABD'li siyasetçi kongreye İsrail ordusunun üniformasıyla geldi

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu artırarak katliama başladı. Kadın, çocuk dinlemeyen işgalci İsrail Filistinlileri fosfor bombalarıyla vururken Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Bölgede elektriği suyu ve gıda gidişini kesen İsrail'e ABD silah desteği sağlıyor. Yaşanan katliam bölgede sıcaklığını korurken ABD'li siyasetçi aşağılık propagandaya imza attı. ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Brian Mast, İsrail ordusunun üniformasını giyerek Kongreye geldi. Mast, Filistin kökenli Temsilci Rashida Tlaib'ın Kongredeki ofisinin kapısında Filistin bayrağı bulunmasını kastederek, "Tlaib, bayrağını getirdi. Ben de üniformamı." dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 22:20 Güncelleme 13 Ekim 2023, 23:13
Kalleşlik diz boyu! ABD’li siyasetçi kongreye İsrail ordusunun üniformasıyla geldi

Filistin halkına yönelik katliamlarına 7. Günde de devam eden İsrail, Gazze'de insanlık suçlarına imza atıyor. Sivil yerleşimleri gece gündüz demeden bombalayan, kadın çocuk yaşlı binlerce kişiyi katleden İsrail güçleri kara harekatı başlatmak için geri sayıyor.


Bölgede elektriği suyu ve gıda gidişini kesen İsrail'e ABD silah desteği sağlıyor. Bölgede yaşanan gelişmeler bölgede sıcaklığını koruruken ABD'li siyasetçi aşağılık propagandaya imza attı.

Cumhuriyetçi Florida Temsilcisi Mast, bugün Kongreye, İsrail-Filistin çatışması bağlamında Tel Aviv'e desteğini göstermek için İsrail ordusuna (IDF) hizmetinden kalma askeri üniformasını giyerek geldi.



SKANDAL AÇIKLAMA: "TLAİB, BAYRAĞINI GETİRDİ. BEN DE ÜNİFORMAMI"
Mast, Filistin kökenli Temsilci Rashida Tlaib'ın Kongredeki ofisinin kapısında Filistin bayrağı bulunmasını kastederek, "Tlaib, bayrağını getirdi. Ben de üniformamı." dedi.



"İSRAİL'İN YANINDA OLACAĞIM"
İsrail askeri üniformasıyla Kongredeki fotoğraflarını X sosyal medya hesabından paylaşan Mast, "Hem ABD ordusunda hem de IDF'de görev yapan tek üye olarak her zaman İsrail'in yanında olacağım." ifadesini kullandı.



Mast, 2010'da patlayıcı mühimmat imha teknisyeni olarak Afganistan'da ABD askeri olarak görev yaparken iki bacağını da kaybetmişti. İsrail ordusunda bir süre gönüllü çalışan Mast, 2017'den beri Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapıyor.


NE OLMUŞTU?
İsrail'de Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu ile başlayan çatışmalar resmen Hamas-İsrail savaşına dönüştü. Gazze'yi 3 koldan kuşatan İsrail, fosfor bombaları kullanarak acımasızca sivilleri katlediyor. İsrail ordusu Gazze Şehrindeki sivillere evlerini terk edip Güney'e gitmeleri için 24 saat süre verdi.

Dışişleri, İsrail'in skandal çağrısına sert tepki gösterdi. BM'den yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivilin 24 saatte taşınması yönündeki çağrısı dehşet verici. Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor ve çöküşün eşiğinde." denildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in saldırıları nedeniyle oluşacak insani felakete karşı uyararak, Gazze'dekilerin tehcir edilmesinin "ikinci Nekbe (Büyük Felaket) olacağını belirtti. DSÖ sivillerin kaçacak yeri kalmadığını bildirirken işgalci İsrail 24 saat verdiği halde tanklarla Gazze'ye girmeye başladı.

Öte yandan İsrail ordusu Lübnan sınırında bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı hakkında bilgilere yer verildi. Öte yandan Lübnan'ın İsrail sınırında basın mensuplarına yönelik saldırıda 1 gazeteci öldü, 5 kişi de yaralandı.

Gazze'de soykırı yapan işgalci İsrail ordusuna McDonald's'tan destek geldi. McDonald's'ın İsrail şubesi, İsrail askerlerine bedava ve indirimli yemek temin edileceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık.

Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız" denildi. Türkiye'de yaklaşık 260 şubesi olduğu belirtilen McDonald's'ın bu rezaleti sonrası sosyal medyada boykot çağrıları yapıldı.

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