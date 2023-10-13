SKANDAL AÇIKLAMA: "TLAİB, BAYRAĞINI GETİRDİ. BEN DE ÜNİFORMAMI" Mast, Filistin kökenli Temsilci Rashida Tlaib'ın Kongredeki ofisinin kapısında Filistin bayrağı bulunmasını kastederek, "Tlaib, bayrağını getirdi. Ben de üniformamı." dedi.

" İSRAİL'İN YANINDA OLACAĞIM" İsrail askeri üniformasıyla Kongredeki fotoğraflarını X sosyal medya hesabından paylaşan Mast, "Hem ABD ordusunda hem de IDF'de görev yapan tek üye olarak her zaman İsrail'in yanında olacağım." i fadesini kullandı.





Mast, 2010'da patlayıcı mühimmat imha teknisyeni olarak Afganistan'da ABD askeri olarak görev yaparken iki bacağını da kaybetmişti. İsrail ordusunda bir süre gönüllü çalışan Mast, 2017'den beri Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapıyor.



NE OLMUŞTU?

İsrail'de Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu ile başlayan çatışmalar resmen Hamas-İsrail savaşına dönüştü. Gazze'yi 3 koldan kuşatan İsrail, fosfor bombaları kullanarak acımasızca sivilleri katlediyor. İsrail ordusu Gazze Şehrindeki sivillere evlerini terk edip Güney'e gitmeleri için 24 saat süre verdi.



Dışişleri, İsrail'in skandal çağrısına sert tepki gösterdi. BM'den yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivilin 24 saatte taşınması yönündeki çağrısı dehşet verici. Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor ve çöküşün eşiğinde." denildi.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in saldırıları nedeniyle oluşacak insani felakete karşı uyararak, Gazze'dekilerin tehcir edilmesinin "ikinci Nekbe (Büyük Felaket) olacağını belirtti. DSÖ sivillerin kaçacak yeri kalmadığını bildirirken işgalci İsrail 24 saat verdiği halde tanklarla Gazze'ye girmeye başladı.

Öte yandan İsrail ordusu Lübnan sınırında bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı hakkında bilgilere yer verildi. Öte yandan Lübnan'ın İsrail sınırında basın mensuplarına yönelik saldırıda 1 gazeteci öldü, 5 kişi de yaralandı.

Gazze'de soykırı yapan işgalci İsrail ordusuna McDonald's'tan destek geldi. McDonald's'ın İsrail şubesi, İsrail askerlerine bedava ve indirimli yemek temin edileceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık.



Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız" denildi. Türkiye'de yaklaşık 260 şubesi olduğu belirtilen McDonald's'ın bu rezaleti sonrası sosyal medyada boykot çağrıları yapıldı.