New Yorklu avukat Ali Najmi, Vernikov'un gizli taşıma ruhsatı olsa bile "265.01-E sayılı Ceza Yasası" uyarınca "hassas alan" kabul edilen protesto bölgesine silah getirmenin "bir suç" olduğunu vurguladı.

"TERÖRÜ BURAYA GETİRMEK İSTEYEN BİR SAVUNUCUSUNUZ"

Öte yandan, New York Belediye Meclis üyesinin ayrıca X hesabından, protesto alanında yaptığı videolu paylaşımının altında, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak diye bağırıyorsanız, siz bir Hamas destekçisisiniz. Dünyayı Yahudi halkından kurtarmak için terörü buraya getirmek isteyen bir savunucusunuz. Hiçbir zaman sessiz kalmayacağız." ifadesine yer verdiği görüldü.



NE OLMUŞTU?

İsrail'de Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu ile başlayan çatışmalar resmen Hamas-İsrail savaşına dönüştü. Gazze'yi 3 koldan kuşatan İsrail, fosfor bombaları kullanarak acımasızca sivilleri katlediyor. İsrail ordusu Gazze Şehrindeki sivillere evlerini terk edip Güney'e gitmeleri için 24 saat süre verdi.



Dışişleri, İsrail'in skandal çağrısına sert tepki gösterdi. BM'den yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivilin 24 saatte taşınması yönündeki çağrısı dehşet verici. Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor ve çöküşün eşiğinde." denildi.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in saldırıları nedeniyle oluşacak insani felakete karşı uyararak, Gazze'dekilerin tehcir edilmesinin "ikinci Nekbe (Büyük Felaket) olacağını belirtti. DSÖ sivillerin kaçacak yeri kalmadığını bildirirken işgalci İsrail 24 saat verdiği halde tanklarla Gazze'ye girmeye başladı.