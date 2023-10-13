SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD'de Yahudi asıllı Meclis Üyesinden Filistin protestosunda silahla gözdağı: Kıskıvrak enselendi

New York Belediye Meclis Üyesi Inna Vernikov, Filistinliler için destek gösterisi yapılan alanda, üzerinde silah bulundurduğu gerekçesi ile gözaltına alındı. 70'inci Karakol'da, silah bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alınan kadın siyasetçinin ruhsatına el konularak silah taşıma hakkının iptal edildiği açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 02:48 Güncelleme 14 Ekim 2023, 09:42
ABD’de Yahudi asıllı Meclis Üyesinden Filistin protestosunda silahla gözdağı: Kıskıvrak enselendi

New York polisi, Yahudi asıllı Vernikov'un, Brooklyn College kampüsündeki protestoda Filistin taraftarı göstericilerin arasındayken belinde "Smith & Wesson 9 milimetre" tabanca taşıdığına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıyınca yakın bölgedeki polis karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Filistin protestosunda silahla görüntülendi!

70'inci Karakol'da, silah bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alınan kadın siyasetçinin ruhsatına el konularak silah taşıma hakkının iptal edildiği açıklandı.

ÖĞRENCİLERE GÖZDAĞI VERDİ!
X platformunda paylaşılan video ve fotoğraflarda, Vernikov'un siyah kabzalı tabancası net olarak görülüyor. Platformdaki paylaşımlarda, Vernikov'un "Filistinli öğrencilere gözdağı vermek için" silah taşıdığı, bu hareketi nedeniyle "işinden el çektirilmesi ve ruhsatının alınması" gerektiği dile getirildi.

New York Valisi Kathy Hochul, X platformundan, "New York'un silah güvenliği yasaları herkes için geçerlidir." paylaşımında bulundu.

New Yorklu avukat Ali Najmi, Vernikov'un gizli taşıma ruhsatı olsa bile "265.01-E sayılı Ceza Yasası" uyarınca "hassas alan" kabul edilen protesto bölgesine silah getirmenin "bir suç" olduğunu vurguladı.

"TERÖRÜ BURAYA GETİRMEK İSTEYEN BİR SAVUNUCUSUNUZ"
Öte yandan, New York Belediye Meclis üyesinin ayrıca X hesabından, protesto alanında yaptığı videolu paylaşımının altında, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak diye bağırıyorsanız, siz bir Hamas destekçisisiniz. Dünyayı Yahudi halkından kurtarmak için terörü buraya getirmek isteyen bir savunucusunuz. Hiçbir zaman sessiz kalmayacağız." ifadesine yer verdiği görüldü.


NE OLMUŞTU?
İsrail'de Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu ile başlayan çatışmalar resmen Hamas-İsrail savaşına dönüştü. Gazze'yi 3 koldan kuşatan İsrail, fosfor bombaları kullanarak acımasızca sivilleri katlediyor. İsrail ordusu Gazze Şehrindeki sivillere evlerini terk edip Güney'e gitmeleri için 24 saat süre verdi.

Dışişleri, İsrail'in skandal çağrısına sert tepki gösterdi. BM'den yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivilin 24 saatte taşınması yönündeki çağrısı dehşet verici. Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor ve çöküşün eşiğinde." denildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in saldırıları nedeniyle oluşacak insani felakete karşı uyararak, Gazze'dekilerin tehcir edilmesinin "ikinci Nekbe (Büyük Felaket) olacağını belirtti. DSÖ sivillerin kaçacak yeri kalmadığını bildirirken işgalci İsrail 24 saat verdiği halde tanklarla Gazze'ye girmeye başladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’de insanlık ölüyor! Binlerce Filistinli hastaneye sığındı: Soykırımcı İsrail’in uçakları gece boyunca ölüm kustu
Nusaybin’de PKK’ya operasyon: Turuncu kategorideki Ramazan Temel ile Gri kategorideki Bilal Şahin etkisiz hale getirildi
İşgalci İsrail’den Gazze’de sistematik soykırım! Çocuk hastanesine fosfor bombası attılar, konvoyu vurdular: Morglarda yer kalmadı
SON DAKİKA