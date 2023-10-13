ABD Başkanı Joe Biden yine düşüyordu! Sosyal medyada alay konusu oldu

HAYALİ ELLE SELAMLAŞMIŞTI

Biden, kimi zaman konuşmasında anlamsız cümleler kurması ile kimi zaman yolunu şaşırmasıyla bazen de hayali bir el ile selamlaşmasıyla sosyal medyanın diline düşüyor.

MERDİVENDEN DÜŞÜYORDU!

ABD Başkanı bu kez ise merdiven çıkarken bir anda şaşkına çeviren bir manzaraya neden oldu. Philadelphia'da sahneye çıkmaya çalışan Biden neredeyse düşme tehlikesi geçiriyordu.