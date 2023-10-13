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ABD Başkanı Joe Biden yine düşüyordu! Sosyal medyada alay konusu oldu

Ekran karşısına her geçtiğinde ya gaf yapan ya da ayakta duramayan ABD Başkanı Joe Biden yine sosyal medyanın diline düştü. Biden, Philadelphia'da sahneye çıkmaya çalışırken neredeyse düşme tehlikesi geçiriyordu.

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 23:22 Güncelleme 13 Ekim 2023, 23:30
ABD Başkanı Joe Biden yine düşüyordu! Sosyal medyada alay konusu oldu

ABD Başkanı Joe Biden seçildiği günden beri sadece söyledikleriyle değil, söyleyemedikleri ve düştüğü ilginç durumlarla da gündemde.

ABD Başkanı Biden yine düştü!

HAYALİ ELLE SELAMLAŞMIŞTI
Biden, kimi zaman konuşmasında anlamsız cümleler kurması ile kimi zaman yolunu şaşırmasıyla bazen de hayali bir el ile selamlaşmasıyla sosyal medyanın diline düşüyor.

MERDİVENDEN DÜŞÜYORDU!
ABD Başkanı bu kez ise merdiven çıkarken bir anda şaşkına çeviren bir manzaraya neden oldu. Philadelphia'da sahneye çıkmaya çalışan Biden neredeyse düşme tehlikesi geçiriyordu.

SAĞLIK DURUMU HER ZAMAN GÜNDEMDE!
Biden'ın o halleri ise sosyal medyada da çok konuşuldu. Biden'ın sağlık durumunun ABD Başkanlığına elverişli bir durumda olmadığı yorumları sık sık yapılıyor.

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