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Putin'den Türkiye'de kurulacak gaz merkeziyle ilgili flaş açıklama: Çok sayıda ülke ilgi gösteriyor!

Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki süreçte Türkiye’de kurulacak fiziki doğalgaz üssü gibi atacağımız somut adımlarla küresel doğalgaz fiyatı Türkiye’de belirlenecek" ifadelerini kullanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi için elektronik platformun oluşturulmasının planlandığını belirterek, "Bu projeye Türk dostlarımız, biz ve Avrupa'da Rus kaynaklarını almak isteyen herkes ilgi gösteriyor." dedi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya ile enerjinin çok sayıda alanında işbirliğinin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Türkiye’de bizim hedefimiz esas itibarıyla hem doğal gazın hem elektriğin, madenlerin içerisinde olduğu daha büyük bir ticaret merkezini, özellikle İstanbul Finans Merkezi’ni gerçekleştirmek. Bu kapsamda çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 09:14 Güncelleme 12 Ekim 2023, 11:26
Putin’den Türkiye’de kurulacak gaz merkeziyle ilgili flaş açıklama: Çok sayıda ülke ilgi gösteriyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi için elektronik platformun oluşturulmasının planlandığını belirterek, "Bu projeye Türk dostlarımız, biz ve Avrupa'da Rus kaynaklarını almak isteyen herkes ilgi gösteriyor." dedi.

Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nın ana oturumunda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezine ilişkin konuşan Putin, projeye Azerbaycan'ın ilgi gösterdiğini söyledi.

Çalışmalar ilerledikçe başka ülkelerin de projeye katılmasını beklediklerini kaydeden Putin, "Burada öncelikle Avrupa kıtasına yönelik doğal gaz ticareti için elektronik bir platform oluşturulmasından bahsediyoruz. Bu projeye Türk dostlarımız, biz ve Avrupa'da Rus kaynaklarını almak isteyen herkes ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Putin, TürkAkım ve Mavi Akım üzerinden Türkiye'ye doğal gazın etkin şekilde sevkiyatına devam ettiklerini ve söz konusu altyapının da gelecekte genişletebileceğini ifade etti.

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ÖRNEK BİR İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Rusya'nın enerji alanında örnek gösterilebilecek bir işbirliği içerisinde olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Sadece doğal gaz ve nükleer alanında değil, aynı zamanda petrol, petrol ürünleri ve kömür alanında da ticaretimiz yoğun bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

İki ülkenin özellikle doğal gazda 40 yıla yaklaşan bir ticari işbirliğine sahip olduğunu belirten Bayraktar, "Rus şirketleri ve Rusya, Türkiye için güvenilir bir tedarikçi olma noktasında önemli bir krediye ve geçmişe sahip. Aynı zamanda Türkiye de büyüyen güvenilir bir piyasa olma noktasında Rusya için önemli bir ülke konumunda. Dolayısıyla bu işbirliği, kalıcı ve uzun soluklu bir şekilde devam ediyor." dedi.

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Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de (NGS) enerji işbirliği konusunda önemli bir proje olduğunu vurgulayarak, "Akkuyu NGS, bugün dünyanın en büyük nükleer şantiyelerinden, inşaatı devam eden projelerinden bir tanesi. Orada da nisan ayında nükleer yakıtı sahaya getirerek orayı da uluslararası anlamda nükleer tesis statüsüne kavuşturduk. Şimdi önümüzde artık ilk reaktörden elektriği üreteceğimiz süreç bulunuyor." ifadelerini kullandı.

GAZPROM'LA DOĞAL GAZ MERKEZİ GÖRÜŞMELERİ İLERLİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Rus Enerji Haftası'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile enerji alanındaki işbirliğinden ve doğal gaz merkezi projesinden bahsettiğine işaret eden Bayraktar, "Bu konuda da Gazprom'la yaptığımız görüşmelerde, yakın bir zamanda bu konudaki bir yol haritasını karşılıklı mutabakat altına almayı ve ondan sonra da önümüzdeki süreçte doğal gaz merkezini gerçekleştirmeyle alakalı çalışmaları birlikte yürütmeyi kararlaştırdık. Bu konuda mutabık kaldık." dedi.

Bakan Bayraktar, Rusya ile gelecek dönemde enerjide birçok alanda işbirliğinin devam edeceğini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Finans Merkezi konusunda bir vizyon ortaya koyduğuna işaret eden Bayraktar, "Türkiye'de bizim hedefimiz, esas itibarıyla hem doğal gazın hem elektriğin, madenlerin içerisinde olduğu daha büyük bir ticaret merkezini, özellikle İstanbul Finans Merkezi'ni gerçekleştirmek. Bu kapsamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada buna katkı koyabilecek ülkeleri de bu oluşumun, bu platformun, bu merkezin içerisine bekliyoruz." diye konuştu.

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FİYATI TÜRKİYE BELİRLEYECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da düzenlenen G-20 Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada "Enerji konusunda her zaman yeni ve farklı çalışmalarımız olmuştur, olacaktır. Görüştüğümüz liderlerle enerji konusundaki ilişkilerimizi, atılacak yeni adımları konuştuk. Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Başka ülkelerin de kaynaklarının Avrupa pazarına ulaşması Türkiye'nin küresel enerji merkezi olması ile mümkün. Özellikle önümüzdeki süreçte Türkiye'de kurulacak fiziki doğalgaz üssü gibi atacağımız somut adımlarla küresel doğalgaz fiyatı Türkiye'de belirlenecek. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar olgunlaştıkça, nihayete erdirme aşamasına gelindiğinde, yeni müjdelerimizi de kamuoyu ile paylaşırız. Fiyatlandırma olayı onlarla birlikte atacağımız bir adım, alacağımız bir karar. Bunları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Bakanımız muhataplarıyla bu görüşerek neticelendirecek. Bu görüşmelerin neticesinde müşterek alacağımız kararlarla da yola devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu açıklamanın ardından doğalgaz merkezinin nereye kurulacağı büyük merak konusu oldu.

ENERJİDE MERKEZ ÜLKE OLMA YOLUNDA ADIMLAR
Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Oğuz Diriöz değerlendirdi.

Doç. Dr. Ali Oğuz Diriöz'ün açıklamaları:
"Bakü-Ceyhan-Tiflis'ten itibaren bakarsak Türkiye bir süredir doğal gaz konusunda merkez olma çalışmasını sürdürüyor. O günden beri TANAP, Mavi Akım gibi çeşitli yatırımlarla bu yol izlendi. Ukrayna savaşına kadar bu yatırımlar devam etti ve hala daha sürüyor. Savaş sonrası özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin özellikle Türkiye'nin doğal gaz ve enerji merkezi olmasını söyledi. Bu zaten Türkiye'nin yıllardır yürüttüğü bir politikadır.

PİYASAYA YÖN VERECEK
Türkiye'nin sadece bir geçiş noktası olmayıp aynı zaman piyasaya yön veren bir aktör olma hedefi var. Putin'in bu hedefi koymasının başlıca sebeplerinden biri de AB'nin uyguladığı yaptırımlar var. Türkiye bu yaptırımlara taraf değil. Putin bu enerji ürünlerinin Türkiye üzerinden dünyaya dağıtılması yönünde planını açıkladı. Ancak bu zaten Türkiye'nin üzerinde yıllardır çalıştığı bir politikaydı. Türkiye enerji rotalarının kesiştiği bir yerde bulunuyor. Bunun yanında kendi keşfettiğimiz gazımız var.

YENİ TESİSLER YAPILIYOR
LNG'nin ithalatı ve ihracatı konusunda önemli bir merkez olma hedefimiz var. Bu konuda Trakya ve çeşitli limanlarımızda yeni tesisler yapılıyor. Bunlar tabi yatırım gerektiren işler. Gazı LNG olarak hizmete girmesi için 2 tane tesisi gerekir. Bunlar çok ciddi yatırımlardır.

Türkiye'nin gaz merkezi olması için bir taraftan kaynak çeşitliliği gerekiyor bu konuda Türkiye farklı ülkelerden alım yaptığı için avantajlı. Kesintisiz bir akışın olması şart. Depolama ve lojistik kapasitesinin ve sayılarının artması gerekir. İşte bunlar için çok ciddi yatırımlar gerekir.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ VURGUSU
Türkiye'nin gaz piyasalarına yön verebilmesi adına bir finansal merkez olması gerekir. İstanbul Finans Merkezi'nin varlığı ve özellikle enerji ticaretinde öne çıkmasının amaçlarından biri budur. Bu yönde bir ulusal politikamız var.

Rusya da yaptırımlardan dolayı Türkiye'nin bu ulusal politikası ile örtüşen bazı beyanlarda bulunuyor. Burada AB yaptırımlar ne kadar esner? Buradan gelecek gazın ne kadarını Türkiye üzerinden AB'ye satabiliriz? Çok ciddi planlamalar gerektiren işlerden bahsediyoruz."

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