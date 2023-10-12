İsrail - Lübnan sınırında tansiyon yüksek: Kuzeyden gelecek saldırıya karşı hazırlık yapıyoruz





İsrail'in Lübnan sınırındaki yerleşim yerlerinde çarşamba akşamı saldırı alarmları çaldı. Bölgede patlama sesleri duyuldu, İsrail savaş uçakları havalandı. İsrail ordusu, önce Lübnan tarafından hava sahasına bir sızma gerçekleştirdiğini açıkladı ancak daha sonra bunun yanlış alarm olduğunu açıkladı.

İsrail-Lübnan sınırı 2006'daki Temmuz Savaşı'nın ardından yoğun çatışmaya ilk defa bu kadar yaklaşıyor.

ABD'nin savaş gemisini Doğu Akdeniz'e gönderdiği senaryoda İsrail'in kuzeyinde açılacak yeni bir cephenin, savaşı bölgesel bir boyuta taşımasından endişe ediliyor.



