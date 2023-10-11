Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Dışişleri Bakanı Fidan’ı kabul etti!

Türkmen-Türk ilişkilerinin asırlara dayanan geçmişinin olduğunu ifade eden Berdimuhamedov, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkilerin ve işbirliğinin mevcut yüksek seviyesinin, bunun açık bir kanıtı olduğunu söyledi.

Ülke basınındaki habere göre, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Dışişleri Bakanı Fidan'ı kadim Türkmen topraklarında görmekten mutluluk duyduğunu ve ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerin ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağından emin olduğunu kaydetti. Berdimuhamedov, yakında kutlanacak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Fidan'ı ve Türk halkını tebrik etti.





İki ülke arasındaki işbirliğinin, ikili düzeyde olduğu gibi uluslararası kuruluşlar çerçevesinde de karşılıklı yarar temelinde başarıyla geliştirildiğini ve güçlendirildiğini kaydeden Berdimuhamedov, "Özellikle Türk tarafına, Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde Türkmenistan'ın uluslararası girişimlerini ve önerilerini desteklediği için teşekkür ederim." dedi.

Berdimuhamedov, yakın günlerde Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaretin Türkmen-Türk dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin daha da geliştirilmesinde yeni bir sayfa açacağına güvendiğini ifade etti.

Görüşmede ikili işbirliğinin gelecekteki olanakları ele alındı. Bu bağlamda, hükümet heyetlerinin karşılıklı ziyaretlerinin yanı sıra iki ülkenin dış politika organları arasında düzenli istişareler ve toplantıların önemine vurgu yapıldı.

Görüşme sonrasında Türkmen basınına konuşan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak ilk kez Türkmenistan'ı ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Türkmenistan'ın, Türkiye'nin sadece kardeş ülkelerinden biri değil, aynı zamanda en yakın ortaklarından biri olduğunu ifade eden Fidan, iki kardeş ülkenin tarihi, kültürel ve ulusal ortaklıkların yanı sıra ortak görüşler, hedefler, politik-ekonomik ve kültürel-yaşam sistemleri açısından da birbirine bağlı olduğunu söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Berdimuhamedov'a ilettiğini dile getiren Fidan, "Ayrıca Türkmenistan Devlet Başkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyaretin hazırlıkları hakkında da bilgi verdim." dedi.

Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu kaydeden Fidan, Türkiye'nin Türkmenistan ile yakın ilişkilerin sürdürülmesine büyük önem verdiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğine de dikkati çeken Fidan, "Şu anda enerji sektöründe karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verilmektedir." diye konuştu.

İki kardeş ülke arasındaki yakın işbirliğinin gelecekte daha da güçleneceğine inandığını kaydeden Fidan, Türkmen topraklarında kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.



