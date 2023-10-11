Bunun ardından cevap olarak, "Huawei! Evet, son 30 ayı aşkın süredir Hamas liderleri ve militanları Huawei'nin telefonlarını, tabletlerini ve dizüstü bilgisayarlarını kullandı!" denildi.





Öte yandan başka bir sosyal medya kullanıcı ise şu ifadeleri kullandı: "Görünüşe bakılırsa Hamas liderleri Batılı istihbarat servislerinin dinlemelerini engellemek için Huawei'nin telefonlarını kullanmışlar. ABD'nin Huawei'den neden bu kadar nefret ettiğini şimdi anlayabiliyoruz. Hassas bilgilerinizin CIA'e sızdırılmasını istemiyorsanız Huawei telefon satın alın."

Google ve diğer ABD teknoloji şirketlerinin Çinli şirketin kendi sistemlerini kullanmasını engelleyerek Huawei'yi Çin dışında hacklenmesi kolay olmayan kendi kurum içi sistemlerini geliştirmeye zorladığını gerekçe göstererek Huawei telefonlarını kırmanın neden bu kadar zor olduğunu ayrıntılı olarak açıkladı.





İSRAİL İSTİHBARATININ ÇÖKÜŞÜ

İsrailli uzman ve analistler, Gazze'deki Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırıyı, "İsrail istihbaratının çöküşü" şeklinde yorumladı ve yaşanan bu şokun uzun süre devam edecek etkileri olacağını belirtti.

İSRAİL, UZUN SÜRECEK BİR ŞOK YAŞIYOR

İsrail Maariv gazetesi yayımladığı haberde, Hamas'ın İsrail'e sürpriz bir saldırı düzenlediğini ve bunun büyük bir istihbarat zaafı olduğunu yazdı. Yediot Ahronot gazetesi de Hamas'ın saldırısının, hükümetin başarısızlığı olduğu değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu gazete, "hayali terör örgütlerine dönük uzun süredir devam eden aşağılamanın, kaçmanın zor olduğu bir kabusa ve uzun süre İsraillilerin peşini bırakmayacak bir şoka dönüştüğünü" vurguladı. NE OLMUŞTU?

Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi sabahı İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından Hamas ile İsrail arasında çatışmalar devam ediyor. İsrail günlerdir Gazze'de sivillere bomba yağdırmaya devam ederken Hamas dün Aşkelon'a saldırı başlattı.



İsrail'e destek için gelen ikinci ABD uçak gemisi ise İsrail'e ulaştı.



Hamas'ın Gazze'yi fethetmeyi planladığını öne süren İsrail, kara operasyonuna hazırlanıyor. İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde tek elektrik santralinin de yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasıyla 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgenin elektriği tümden kesildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN