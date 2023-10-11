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2023 FİLİSTİN HARİTASI! Filistin başkenti neresi, tam olarak nerede? Filistin Gazze konumu, nüfusu, para birimi, şehirleri, konuşulan diller...

Türkiye, Filistin halkının bağımsızlık mücadelesini destekleyen ve Filistin'e yardım eli uzatan ülkelerden biridir. Türkiye, Filistin halkının yanı sıra Filistin meselesinin uluslararası düzeyde çözümü için çaba harcamıştır. Türkiye, Kudüs'ün statüsü konusundaki hassasiyetini sıkça dile getirir ve bu konuda uluslararası toplumu harekete geçirmeye çalışır. Peki 2023 FİLİSTİN HARİTASI! Filistin başkenti neresi, tam olarak nerede? İşte Filistin Gazze konumu, nüfusu, para birimi, şehirleri, konuşulan diller...

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 12:59 Güncelleme 12 Ekim 2023, 12:59
2023 FİLİSTİN HARİTASI! Filistin başkenti neresi, tam olarak nerede? Filistin Gazze konumu, nüfusu, para birimi, şehirleri, konuşulan diller...

Son dakika Filistin haritası en sık aratılanlar arasında yer aıyor. Hamas'ın 'Aksa Tufanı' operasyonunu dünyaya duyurmasıyla birlikte Filistin hakkında da araştırmalar hızlandı. Özellikle Filistin'in başkenti, konumu ve özellikleri merak konusu oldu. İşte Filistin şehirleri, para birimi, nüfusu, başkenti ve tüm detaylar...

📌 FİLİSTİN NEREDE, HANGİ KITADA, KOMŞU ÜLKELERİ KİM?

Filistin, Orta Doğu'da, Akdeniz kıyısında yer almaktadır. Kuzeyde Lübnan, doğuda Ürdün, güneyde Mısır ve batıda İsrail ile sınırlıdır. Filistin toprakları şu anda Batı Şeria ve Gazze Şeridi olarak bilinen iki ana bölgeden oluşmaktadır. Filistin başkenti Kudüs olarak bilinse de Batı Şeria'daki Filistin Ulusal Yönetimi'nin idari merkezi olarak kabul edilen Ramallah'tır. Gazze Şeridi, Hamas tarafından kontrol edilmektedir ve Batı Şeria'daki Filistin Ulusal Yönetiminden ayrıdır.

📌FİLİSTİN TAM OLARAK NEREDE?

Coğrafya. Filistin Devleti tarafından talep edilen alanlar Levant'ta bulunuyor. Gazze Şeridi, Akdeniz ile batıda, Mısır ile güneyde, İsrail ile kuzeyde ve doğuda sınırlanmıştır. Batı Şeria, doğuda Ürdün ile; kuzeyde, güneyde ve batıda İsrail ile sınırlanmıştır.

📌 FİLİSTİN BAYRAĞININ ANLAMI

Filistin halkının tarihini, kimliğini ve mücadelesini yansıtan anlamlı sembollerle tasarlanmıştır.

Bayrakta yer alan ana semboller şunlardır:

Üç Yatay Şerit: Filistin bayrağı, yatay olarak üç eşit şeritten oluşur. Üst şerit siyah renkte, orta şerit beyaz renkte ve alt şerit yeşil renktedir.
Kırmızı Üçgen: Bayrağın soldan sağa doğru uzanan siyah ve yeşil şeritlerin birleştiği noktada, beyaz şerit üzerinde bir kırmızı üçgen yer alır.

📌GAZZE HANGİ ÜLKEDE?

Gazze Şeridi İsrail, Mısır ve Akdeniz arasında 41 km uzunluğunda ve 10 km genişliğindeki topraklara verilen isim. 2,3 milyon kişinin yaşadığı bölge, dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden biri. Gazze hava sahasını ve kıyılarını kontrol eden İsrail, Gazze'ye malların girişini sınırlıyor.

📌FİLİSTİN ŞEHİRLERİ

Batı Şeria Şehirleri:

Ramallah: Filistin Ulusal Yönetimi'nin idari merkezi olan Ramallah, Batı Şeria'da bulunur.
Nablus: Tarihi ve kültürel zenginliğiyle ünlü olan Nablus, Batı Şeria'da yer alır.
Hebron (El Halil): İbrahim Peygamber'in mezarının da bulunduğu Hebron, Filistin'in önemli tarihi şehirlerinden biridir.
Bethlehem (Baytüllahim): İsa Mesih'in doğum yerine ev sahipliği yapan Bethlehem, Hristiyanlar için kutsal bir şehirdir.

Gazze Şeridi Şehirleri:

Gazze: Gazze Şeridi'nin en büyük ve en önemli şehri olan Gazze, sahil şeridi boyunca yer alır.
Rafah: Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Rafah, Gazze Şeridi'nin ikinci büyük şehridir.

🔴 DEVLET BAŞKANI: Mahmud Abbas Başbakan Muhammed İbrahim Iştiyye

🔴 KONUŞULAN DİLLER: Arapça

🔴 PARA BİRİMİ İşgalci güç İsrail'in para birimi Yeni İsrail Şekeli kullanılmaktadır.

🔴 BAŞKENT: Doğu Kudüs


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