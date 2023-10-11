2023 FİLİSTİN HARİTASI! Filistin başkenti neresi, tam olarak nerede? Filistin Gazze konumu, nüfusu, para birimi, şehirleri, konuşulan diller...

Son dakika Filistin haritası en sık aratılanlar arasında yer aıyor. Hamas'ın 'Aksa Tufanı' operasyonunu dünyaya duyurmasıyla birlikte Filistin hakkında da araştırmalar hızlandı. Özellikle Filistin'in başkenti, konumu ve özellikleri merak konusu oldu. İşte Filistin şehirleri, para birimi, nüfusu, başkenti ve tüm detaylar...

📌 FİLİSTİN NEREDE, HANGİ KITADA, KOMŞU ÜLKELERİ KİM?

Filistin, Orta Doğu'da, Akdeniz kıyısında yer almaktadır. Kuzeyde Lübnan, doğuda Ürdün, güneyde Mısır ve batıda İsrail ile sınırlıdır. Filistin toprakları şu anda Batı Şeria ve Gazze Şeridi olarak bilinen iki ana bölgeden oluşmaktadır. Filistin başkenti Kudüs olarak bilinse de Batı Şeria'daki Filistin Ulusal Yönetimi'nin idari merkezi olarak kabul edilen Ramallah'tır. Gazze Şeridi, Hamas tarafından kontrol edilmektedir ve Batı Şeria'daki Filistin Ulusal Yönetiminden ayrıdır.

📌FİLİSTİN TAM OLARAK NEREDE?

Coğrafya. Filistin Devleti tarafından talep edilen alanlar Levant'ta bulunuyor. Gazze Şeridi, Akdeniz ile batıda, Mısır ile güneyde, İsrail ile kuzeyde ve doğuda sınırlanmıştır. Batı Şeria, doğuda Ürdün ile; kuzeyde, güneyde ve batıda İsrail ile sınırlanmıştır.