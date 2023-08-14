Yunan basınında dinmeyen sancı: Ege ve Akdeniz’de kontrol Türkiye’de

"EGE'DEKİ HAVA SOĞUDU" Kahramanmaraş 'ta meydana gelen 2 büyük deprem sonrası Türkiye'ye yardım gönderen ilk ülkelerden biri Yunanistan oldu. 6 Şubat'a kadar ilişkilerin bıçak sırtı devam ettiği süreç o tarihten sonra yerini normalleşmeye bıraktı. İki tarafın da yetkilileri sık sık bir araya gelerek temaslarda bulundu.

Yunan basını İsrail , Kıbrıs ve Yunanistan 'ın Akdeniz 'den gaz çıkarma projesinin Türkiye nedeniyle gerçekleşmediğini belirtti. Söz konusu haberde ayrıca Türk ordusuna dair dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Bu temaslardan en önemlisi ise 16 ay sonra gerçekleşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kiryakos Miçotakis'in bir araya gelmesiydi. Vilnius'ta görüşen iki liderle ilgili Yunan basını 'Ege'deki hava soğudu' benzetmesini yaptı.

"ATEŞ KAYNAMAYA DEVAM EDİYOR"

Son olarak Yunanistan'ın en önemli medya kuruluşlarından Ta Nea'de yer alan gelişmede, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki üsleri yer aldı. Yunan basını söz konusu üslerin uzaydan çekilen görüntülerini yayınladı. Ta Nea söz konusu haberinin hemen girişinde, "Türkiye'nin stratejik hedefleri benimsenmezse yakmak istediği ateş kaynamaya devam ediyor" ifadesi kullanıldı.