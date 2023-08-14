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Yunan basınında dinmeyen sancı: Ege ve Akdeniz'de kontrol Türkiye'de

Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı, Ege ve Doğu Akdeniz'de egemenlik alanları, Kıbrıs başta olmak üzere kronikleşene sorunlar çözüm arıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in uzun sürenin ardından NATO zirvesinde bir araya gelmeleri iki ülke adına yeniden olumlu bir atmosfer oluşmasını sağladı. Türkiye'nin siyasetinin baskın geldiğini belirten Yunan basını, İsrail-Kıbrıs-Yunanistan bağlantısıyla gaz çıkarma ve gazı Avrupa'ya taşıma projesinin hayata geçmediğinden şikayet etti. Türk Donanmasının Mersin Limanı'ndaki uydu fotoğraflarını paylaşan Yunan basını, Akdeniz, Ege limanlarındaki donanma sayesinde bölgede tamamen Türk kontrollü bir deniz oluştuğunu belirtti.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 09:59 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 09:59
Yunan basınında dinmeyen sancı: Ege ve Akdeniz’de kontrol Türkiye’de

Yunan basını İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan'ın Akdeniz'den gaz çıkarma projesinin Türkiye nedeniyle gerçekleşmediğini belirtti. Söz konusu haberde ayrıca Türk ordusuna dair dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

"EGE'DEKİ HAVA SOĞUDU"
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük deprem sonrası Türkiye'ye yardım gönderen ilk ülkelerden biri Yunanistan oldu. 6 Şubat'a kadar ilişkilerin bıçak sırtı devam ettiği süreç o tarihten sonra yerini normalleşmeye bıraktı. İki tarafın da yetkilileri sık sık bir araya gelerek temaslarda bulundu.

Bu temaslardan en önemlisi ise 16 ay sonra gerçekleşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kiryakos Miçotakis'in bir araya gelmesiydi. Vilnius'ta görüşen iki liderle ilgili Yunan basını 'Ege'deki hava soğudu' benzetmesini yaptı.

"ATEŞ KAYNAMAYA DEVAM EDİYOR"
Son olarak Yunanistan'ın en önemli medya kuruluşlarından Ta Nea'de yer alan gelişmede, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki üsleri yer aldı. Yunan basını söz konusu üslerin uzaydan çekilen görüntülerini yayınladı. Ta Nea söz konusu haberinin hemen girişinde, "Türkiye'nin stratejik hedefleri benimsenmezse yakmak istediği ateş kaynamaya devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

Ta Nea Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı Türkiye'nin Kıbrıs sorununu her iki devletin gerçekleri temelinde bir çözümü tartışmaya hazır olduğunu hatırlattı.

TÜRK KONTROLLÜ DENİZ
Haberin devamında Yunan basını Türk Donanmasının Mersin Limanı'ndaki uydu fotoğraflarını yayınladı ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Giannos Charalambidis'in açıklamalarına yer verdi. Giannos'a göre Marmara, Akdeniz, Ege limanlarındaki donanma sayesinde bölgede tamamen Türk kontrollü bir deniz oluştu.

Ta Nea analizin devamında dün Yunan basınında çıkan 'Ankara kararlı ve sabit' başlıklı bir başka habere benzer ifadeler kullandı. Yunanistan adaları silahsızlaştırılsa bile Türkiye Ege'ye hakim olmak ve bölgede güç sahibi olmak istiyor.

LAHEY KONUSU
Yunanistan ve Türkiye bir süredir adalar sorunu uluslararası alanda çözmek için Lahey'deki mahkemelere gitmek istiyor. Bununla ilgili değerlendirmelerde bulunan gazete, Lahey'den çıkan kararın normal mahkemeler gibi olmadığı belirtti ve bu kararın siyasi çıkarlar neticesinde alınacağını aktardı.

Gazete Lahey'de uzlaşı sağlansa bile kaybedenin Yunanistan olacağını belirtti. Çünkü Atina adaların kontrolünü bir egemenlik hakkı gibi görüyor.

GAZİMAĞUSA, KARPAZ VE İSKENDERUN
Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki varlığının kısıtlanması için 2 adanın önemli olduğunu belirten Yunan basını Kıbrıs-Atina arasındaki hem hava hem de kara sınırları sayesinde Doğu Akdeniz'de kontrolün sağlanabileceğini iddia etti. Türkiye'nin ise bu Girit ve Rodos'a karşı kilit konumları Gazimağusa, Karpaz ve İskenderun'da bulunan üs.

Ta Nea, Yunanistan'ın Türkiye'den daha büyük bir donanmaya ve geleneğe sahip olduğunu öne sürerek Atina'nın belli başlı avantajları olduğuna da aktardı. Yunanistan'ın güçlü filosuyla Çanakkale-Girit arasındaki kapıları kapadığını belirten gazete, Ege'nin bu bağlamda Türkiye için bir mayın tarlası olduğunu öne sürdü.

EAST-MED ÖRNEĞİ
Analizin son kısmında ise iki ülke arasında diyalog olsun ya da olmasın, Türkiye revizyonist politikasında ısrar ederken güçlü ordusuyla bölgenin önemli bir aktörü olduğu hatırlatıldı.

East-Med doğal gaz projesine de değinen gazete, İsrail-Kıbrıs ve Yunanistan üçlüsünün anlaşma olmasına rağmen gaz çıkaramamasını yine Ankara'ya bağladı ve 'Türkiye gücünün gölgesinden kazanıyor, diyalog olsa bile' değerlendirmesinde bulundu.

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