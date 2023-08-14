Yunan basınında dinmeyen sancı: Ege ve Akdeniz’de kontrol Türkiye’de

Ta Nea analizin devamında dün Yunan basınında çıkan 'Ankara kararlı ve sabit' başlıklı bir başka habere benzer ifadeler kullandı. Yunanistan adaları silahsızlaştırılsa bile Türkiye Ege'ye hakim olmak ve bölgede güç sahibi olmak istiyor.
LAHEY KONUSU
Yunanistan ve Türkiye bir süredir adalar sorunu uluslararası alanda çözmek için Lahey'deki mahkemelere gitmek istiyor. Bununla ilgili değerlendirmelerde bulunan gazete, Lahey'den çıkan kararın normal mahkemeler gibi olmadığı belirtti ve bu kararın siyasi çıkarlar neticesinde alınacağını aktardı.
Gazete Lahey'de uzlaşı sağlansa bile kaybedenin Yunanistan olacağını belirtti. Çünkü Atina adaların kontrolünü bir egemenlik hakkı gibi görüyor.
GAZİMAĞUSA, KARPAZ VE İSKENDERUN
Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki varlığının kısıtlanması için 2 adanın önemli olduğunu belirten Yunan basını Kıbrıs-Atina arasındaki hem hava hem de kara sınırları sayesinde Doğu Akdeniz'de kontrolün sağlanabileceğini iddia etti. Türkiye'nin ise bu Girit ve Rodos'a karşı kilit konumları Gazimağusa, Karpaz ve İskenderun'da bulunan üs.
Ta Nea, Yunanistan'ın Türkiye'den daha büyük bir donanmaya ve geleneğe sahip olduğunu öne sürerek Atina'nın belli başlı avantajları olduğuna da aktardı. Yunanistan'ın güçlü filosuyla Çanakkale-Girit arasındaki kapıları kapadığını belirten gazete, Ege'nin bu bağlamda Türkiye için bir mayın tarlası olduğunu öne sürdü.
EAST-MED ÖRNEĞİ
Analizin son kısmında ise iki ülke arasında diyalog olsun ya da olmasın, Türkiye revizyonist politikasında ısrar ederken güçlü ordusuyla bölgenin önemli bir aktörü olduğu hatırlatıldı.
East-Med doğal gaz projesine de değinen gazete, İsrail-Kıbrıs ve Yunanistan üçlüsünün anlaşma olmasına rağmen gaz çıkaramamasını yine Ankara'ya bağladı ve 'Türkiye gücünün gölgesinden kazanıyor, diyalog olsa bile' değerlendirmesinde bulundu.