Rusya ve Ukrayna arasındaki kazan kaynıyor! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kırım Köprüsü’ne saldırı girişimleri cevapsız kalmayacak





Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Kırım Köprüsü'ne ve Kırım Yarımadası'na Ukrayna tarafından saldırı girişiminde bulunulduğunu hatırlatarak, "Bu terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Kırım Köprüsü, saldırıların kabul edilemez olduğu tamamen sivil altyapıdır. Geçen yılın sonbaharından beri köprü bu tür saldırılara maruz kalıyor. Ayrıca (bu saldırılarla) sivillerin ölümüne de yol açtılar." ifadelerini kullandı.

Batı'nın büyük yardımlarına rağmen temas hattındaki durumu değiştiremeyen Ukrayna ordusunun "terör yöntemleriyle" sivil yerleri ve sivilleri hedef aldığını belirten Zaharova, "Bu tür sabotaj eylemleri, bir kez daha uluslararası topluma Kiev rejiminin gerçek yüzünü gösteriyor. Bu tür barbarca eylemler haklı gösterilemez ve cevapsız kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.