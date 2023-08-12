Nijerya’da tarihi cami çöktü: 10 ölü, 25 yaralı!





Yetkililer ise kazaya ilişkin, "Bir gün önce caminin duvarında bir çatlak gözlemlemiştik ve onarım için inşaat mühendisi ekibi görevlendirmeyi planlıyorduk." dedi.



Nijerya'da 1830'lu yıllarda inşa edilen cami her yıl dünyanın dört bir yerinden gelen Müslümanların uğrak noktası olarak biliniyor. Ülkede bazı binalarda sık sık çökme meydana geliyor. Uzmanlar, bu çökmelerin nedenini eskiyen yapılar, bina planlaması, yönetmeliklere uyulmaması ve inşaat sırasında standart altı malzemelerin kullanılması olarak belirtiliyor.

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