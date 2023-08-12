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Nijerya’da tarihi cami çöktü: 10 ölü, 25 yaralı!

Nijerya’nın Kaduna eyaletinde tarihi cami çöktü. Faciada 10 kişi hayatını kaybederken, 7’si ağır 25 kişi yaralandı.Yetkililer ise kazaya ilişkin, “Bir gün önce caminin duvarında bir çatlak gözlemlemiştik ve onarım için inşaat mühendisi ekibi görevlendirmeyi planlıyorduk.” dedi.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 01:36 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 01:36
Nijerya’da tarihi cami çöktü: 10 ölü, 25 yaralı!

Kaduna eyaletindeki tarihi cami akşam namazında çöktü.

Caminin enkazı altında kalan 10 kişi hayatını kaybederken, 7'si ağır 25 kişi yaralandı. Arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiği camide çökmenin nedeni için soruşturma başlatıldı.



Yetkililer ise kazaya ilişkin, "Bir gün önce caminin duvarında bir çatlak gözlemlemiştik ve onarım için inşaat mühendisi ekibi görevlendirmeyi planlıyorduk." dedi.

Nijerya'da 1830'lu yıllarda inşa edilen cami her yıl dünyanın dört bir yerinden gelen Müslümanların uğrak noktası olarak biliniyor. Ülkede bazı binalarda sık sık çökme meydana geliyor. Uzmanlar, bu çökmelerin nedenini eskiyen yapılar, bina planlaması, yönetmeliklere uyulmaması ve inşaat sırasında standart altı malzemelerin kullanılması olarak belirtiliyor.

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