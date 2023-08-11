Önce canlı yayın açtı sonra katletti! Bosna Hersek’te kanlı saldırı: 2’si Türk 3 ölü

ÖNCE CANLI YAYIN AÇTI SONRA KATLETTİ

Fitness antrenörü Nermin Sulejamnovic adlı bir kişi, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak eski eşi N.H.'ye silahla ateş açtı. Eski eşini öldürdükten sonra etrafa ateş açmaya devam eden Sulejamnovic, Türk asıllı baba Önder Cengiz ve 23 yaşındaki oğlu Denis Cengiz'in de ölümüne neden oldu.

Silahlı saldırgan Sulejamnovic, polisten kaçarken bir polis memurunu, öldürülen çocuğun annesini ve başka bir kişiyi daha yaraladı.