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Önce canlı yayın açtı sonra katletti! Bosna Hersek'te kanlı saldırı: 2'si Türk 3 ölü

Bosna Hersek'te fitness antrenörü Nermin Sulejamnovic adlı bir kişi, sosyal medyadan canlı yayın açıp eski eşini silahla vurarak öldürdü. Katil Sulejamnovic'in katliamdan önceki görüntülerde konuşmaları kan dondurdu. Öte yandan Sulejmanovic’in, tutuklanmamak için intihar ettiği öğrenildi. İşte katliamın detayları...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 21:18 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 21:18
Önce canlı yayın açtı sonra katletti! Bosna Hersek’te kanlı saldırı: 2’si Türk 3 ölü

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Gradacac kentinde skandal bir cinayet meydana geldi.

ÖNCE CANLI YAYIN AÇTI SONRA KATLETTİ
Fitness antrenörü Nermin Sulejamnovic adlı bir kişi, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak eski eşi N.H.'ye silahla ateş açtı. Eski eşini öldürdükten sonra etrafa ateş açmaya devam eden Sulejamnovic, Türk asıllı baba Önder Cengiz ve 23 yaşındaki oğlu Denis Cengiz'in de ölümüne neden oldu.

Silahlı saldırgan Sulejamnovic, polisten kaçarken bir polis memurunu, öldürülen çocuğun annesini ve başka bir kişiyi daha yaraladı.

"CİNAYETİN NEYE BENZEDİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ"
Eski eşini öldürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabında canlı yayında yayınlayan Sulejamnovic, daha sonra sosyal medyada yayından kaldırılan görüntülerde, "Şimdi, canlı yayında bir cinayetin neye benzediğini göreceksiniz" dedi.

İNTİHAR ETTİ
Sulejmanovic'in, tutuklanmamak için intihar ettiği öğrenildi.

Polis, bölge halkına güvenlik için açık alandaki aktivitelerini sınırlandırma ve evlerinde kalma çağrısında bulunurken, Sulejmanovic'in daha önce uyuşturucu ticareti ve polise saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

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