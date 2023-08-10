İngiltere’de ’günah keçisi’ göçmenler: ’Yüzer hapishane’ planından geri adım yok!

Öğrenci vizesinin aileleri kapsamaması, yasa dışı göçmenlere iş ve ev verenlere ağır cezalar, düzensiz göçmenlere sığınma başvurusu hakkı tanımama ve göçmenleri Ruanda gibi üçüncü ülkelere sınır dışı etme planlarını da yürürlüğe koymaya hazırlanan İngiltere'nin, göçmenleri 5 Afrika ülkesi ile Atlas Okyanusu'nda en yakın kara parçasına 1200 kilometre uzaklıktaki Ascension Adası'na gönderme planları yaptığı da iddialar arasında.

Hükümet, Arnavutluk'tan gelen göçmenlere ise para teklif ederek geri dönmeye ikna yolunu seçerken bu kapsamda teklifi kabul edenlere 1500 sterlin ödedi. Bu ülkeyle yapılan anlaşma kapsamında aralık-mayıs arasında 1000 kişi ülkesine gönderildi. ANA MUHALEFET DESTEKÇİ

Hükümeti savaş, zulüm ve yoksulluktan kaçan kişilere kucak açmamak, insani ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmemekle suçlayan ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekilleri, birçok göçmenlere destek eyleminde konuşmalar yapıp bu tür faaliyetlere destek verdi.

Milletvekili ve eski Gölge Göç Bakanı Bell Ribeiro-Addy, katıldığı bir protestoda "Göçmenlere kapılarımızı açmak ahlaki ve yasal yükümlülüğümüzdür." derken İşçi Partili Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ise yaptığı açıklamada, "Endişem, zulümden kaçıyor olsa da, göçmen ya da sığınmacı olsalar da, rengi ya da dini nedeniyle farklı olsalar da hükümetin herkesi yasa dışı olarak yaftalamasındandır. Çok dikkatli olmalı ve insanların bunu toplumları ayrıştırmak ve oy kazanmak için kullanmasını engellemeliyiz." dedi.

Düzensiz göçmenlere sığınma başvurusu hakkı vermeyen Yasa Dışı Göç Yasasını, meclis görüşmeleri sırasında İngiltere Kilisesinin Ruhani Lideri, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby de eleştirerek, "Bu sorunu en fakir ülkelere terk edip uluslararası yardımı kesmek ahlaki olarak kabul edilemez ve siyasi olarak uygulanamaz." ifadelerini kullandı.