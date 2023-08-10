İngiltere’de ’günah keçisi’ göçmenler: ’Yüzer hapishane’ planından geri adım yok!

Sözlerini "Ama" diyerek sürdüren Kinnock, bunun İşçi Partisi'nin kararı değil, hükümetin onlara bırakacağı "enkazın" bir gereği olduğunu belirtti.
Kinnock, göçmenleri Bibby Stockholm gibi bir gemiye göndermenin yapmak isteyeceği son şey olduğunu belirterek, ellerinde olan askeri yapılar ile barınak gemilerini sığınma sistemindeki yığılma ortadan kalkana kadar bir süreliğine kullanmaya devam etmekten başka şansları olmadığını söyledi.
HÜKÜMETİN 'GÜNAH KEÇİSİ'
Düzensiz göçmenlerin otellerden alınıp izole noktalara taşınması, sığınma taleplerinin aylarca işleme alınmaması gibi sorunları dile getiren göçmen destekçisi sivil toplum kuruluşları ile insan hakları savunucuları ise hükümeti gözleri başka yere çevirerek gerçek sorunları gizlemekle suçluyor.
BBC'de spor programı sunan efsane futbolcu Gary Lineker, hükümetin göçmen karşıtı adımlarıyla ilgili "1930'ların Almanyası" benzetmesini kullandı. İşine son verilen Lineker'e destek için birçok BBC sunucu ve yorumcusunun yayınlara çıkmama kararı alması üzerine BBC geri adım attı, Lineker işine döndü.
İskoçya Ulusal Partisinin İngiltere parlamentosundaki lideri Stephen Flynn ise yaptığı açıklamada, normal bir ülkede ihtiyacı olanların korunması gerektiğini söyleyerek göçmenlere destek verdi.
IRKÇI YAKLAŞIM
Kamu çalışanlarının üyesi olduğu Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası (PCS) Yöneticisi Paul O'Connor da bir göçmenlere destek gösterisinde yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığında çalışan üyelerin kendi haklarıyla mücadele ettiği kadar bakanlıktaki göçmen karşıtı düşünce ve çalışmalarla da mücadele ettiğini ifade etti.
O'Connor, Manş Denizi'ni botlarla geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin Ukraynalı ve Hong Konglu göçmenlerle aynı haklara sahip olması gerektiğine vurgu yaparak, "İngiltere'de geçim sıkıntısı yaşanıyor ve hükümet bunun sorumluluğunu göçmenlere yüklüyor. Hükümetin yapacak tek bir şeyi kaldı. Bu ırkçı yaklaşıma karşı çıkmalıyız. Göçmenlerin günah keçisi olmasına her yerde karşı çıkmalıyız." dedi.
Bibby Stockholm'e gelen göçmenleri karşılayan Stand Up To Racism Dorset grubu üyeleri ise göçmenlerin kendi hayatlarını idame ettirebileceğini, bu nedenle gemilerde ve askeri tesislerde tutulmamaları gerektiğini düşünüyor.
Grup üyeleri, göçmenlerin konaklamasına harcanacak paranın sığınma işlemleriyle ilgilenen personele harcanarak sığınma taleplerinin hızlı şekilde sonuçlanmasının sağlanması gerektiğine inanıyor.