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Elon Musk eskiye dair iz bırakmıyor! Twitter'ın ofis eşyaları artık açık artırmada: Kuş logusunun değeri dudak uçuklattı

Geçtiğimiz yıl 44 milyar dolar vererek Twitter'ı satın alan TESLA'nın sahibi Elon Musk, dünyanın en büyük sosyal ağ hizmetini sunan Twitter'da yaptığı değişiklikle yetinmedi. Son olarak X logosuyla gündeme gelen Musk, Twitter'ın ofis eşyalarını satışa çıkardı. Ünlü kuş logosunun bir heykeli dudak uçuklatan fiyata satıldı. Açık artırmanın 12 Eylül'de başlayacağını ve sadece 2 süreceği belirtildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 18:43 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 18:43
Elon Musk eskiye dair iz bırakmıyor! Twitter’ın ofis eşyaları artık açık artırmada: Kuş logusunun değeri dudak uçuklattı

Elon Musk, Twitter'da X logosuyla adeta köklü değişikliğe imza atmıştı. Artık eskiye dair iz bırakmak istemeyen Musk, Twitter ofisindeki eşyaları pazara sundu.

584 PARÇA SATIŞTA
ABD merkezli çevrimiçi müzayede sitesi Heritage Global Partners web sitesinde açık arttırma gününe kadar tanıtıma sunulan 584 parçanın arasında Twitter'ın eski logosu kuş modelinde bir sehpa, neon ışıklarla yapılmış kuş logosu, ofis mobilyaları, müzik aletleri, ofis mutfak aletleri ve beyaz eşyaları, sanat eserleri ve ofis binasının üstündeki büyük mavi kuş logoları bulunuyor.

Açık artırmanın 12 Eylül'de başlayacağını ve sadece 2 süreceği belirtildi.

X TABELASI ŞİKAYETLERİN ARDINDAN KALDIRILDI
Geçtiğimiz ay San Francisco'da farklı bir Twitter tabelasını kaldırma girişimi yetkililer tarafından geçici olarak durdurulmuştu.

Ardından led ışıklı X tabelası binanın tepesine asılmış ancak çevrede yaşayanlar ışıktan çok rahatsız olduktan sonra yapılan şikayetler üzerinde bu tabela kaldırılmıştı.

KUŞ LOGOSU 100 BİN DOLARA SATILDI
Ünlü kuş logosunun bir heykeli en yüksek teklifi alarak 100.000 dolara satıldı.Firma geçtiğimiz ay ikonik olan mavi kuş logosunu markasından çıkarmış ve yerine siyah beyaz bir X harfi koymuştu.

VİRAL OLAN FOTOĞRAFLARIN TABLOLARI DA AÇIK ARTIRMADA
Twitter'da viral olan fotoğraflardan oluşan iki yağlı boya tablo da açık artırmaya çıkarılacak.Bunlardan ilki Ellen Degeneres'in 2014 Akademi Ödülleri'nde çektiği yıldızlarla dolu selfie.

Diğeri ise dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın Kasım 2012'de yeniden seçildiğinde attığı tweet'in görüntüsü. O dönemde bu tweet platformun en çok beğenilen tweet'i olmuştu.

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