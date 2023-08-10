Elon Musk eskiye dair iz bırakmıyor! Twitter’ın ofis eşyaları artık açık artırmada: Kuş logusunun değeri dudak uçuklattı

X TABELASI ŞİKAYETLERİN ARDINDAN KALDIRILDI

Geçtiğimiz ay San Francisco'da farklı bir Twitter tabelasını kaldırma girişimi yetkililer tarafından geçici olarak durdurulmuştu.

Ardından led ışıklı X tabelası binanın tepesine asılmış ancak çevrede yaşayanlar ışıktan çok rahatsız olduktan sonra yapılan şikayetler üzerinde bu tabela kaldırılmıştı.

KUŞ LOGOSU 100 BİN DOLARA SATILDI

Ünlü kuş logosunun bir heykeli en yüksek teklifi alarak 100.000 dolara satıldı.Firma geçtiğimiz ay ikonik olan mavi kuş logosunu markasından çıkarmış ve yerine siyah beyaz bir X harfi koymuştu.

VİRAL OLAN FOTOĞRAFLARIN TABLOLARI DA AÇIK ARTIRMADA

Twitter'da viral olan fotoğraflardan oluşan iki yağlı boya tablo da açık artırmaya çıkarılacak.Bunlardan ilki Ellen Degeneres'in 2014 Akademi Ödülleri'nde çektiği yıldızlarla dolu selfie.

Diğeri ise dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın Kasım 2012'de yeniden seçildiğinde attığı tweet'in görüntüsü. O dönemde bu tweet platformun en çok beğenilen tweet'i olmuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN