Ekvador’da kanlı suikast! Silahlı saldırıya uğrayan devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio hayatını kaybetti: 3 günlük yas ilan edildi

Ekvador'da 20 Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimi öncesi başkan adaylarından Fernando Villavicencio, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Kampanya ekibinin yerel basına yaptığı açıklamada, Villavicencio'nun Başkent Kito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürüldüğü aktarıldı.
Ekvador Başsavcısı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurulduğunu ve aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü belirtti.