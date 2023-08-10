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Ekvador'da kanlı suikast! Silahlı saldırıya uğrayan devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio hayatını kaybetti: 3 günlük yas ilan edildi

Son dakika haber! Ekvador’da 20 Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimi öncesinde "yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan başkan adayı Fernando Villavicencio, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Villavicencio'nun, ölmesi nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 11:18 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 11:18
Ekvador’da kanlı suikast! Silahlı saldırıya uğrayan devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio hayatını kaybetti: 3 günlük yas ilan edildi

Ekvador'da 20 Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimi öncesi başkan adaylarından Fernando Villavicencio, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kampanya ekibinin yerel basına yaptığı açıklamada, Villavicencio'nun Başkent Kito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürüldüğü aktarıldı.

Ekvador Başsavcısı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurulduğunu ve aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü belirtti.

Saldırıda ayrıca, aralarında bir milletvekili adayı ve 2 polis memurunun da bulunduğu 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Villavicencio'nun öldürüldüğünü doğrulayarak, devlet başkanlığı seçimlerine 2 haftadan az bir süre kala işlenen cinayetin arkasında "organize suçların" olduğunu vurguladı.

Lasso, "Sizi temin ederim ki bu suç cezasız kalmayacaktır. Organize suç grupları çok ileri gitti ancak yasaların tüm ağırlığını hissedecekler." ifadelerini kullandı.

Kito polisi tarafından yapılan operasyonlarda, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Villavicencio, Ekvador'da faaliyet gösteren uluslararası organize suç grubundan biri olan Meksika'nın "Sinaloa Karteli" liderlerinden de dahil olmak üzere çok sayıda ölüm tehdidi aldığını söylemişti.

3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ
Villavicencio'nun, ölmesi nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi.


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