Ekvador’da kanlı suikast! Silahlı saldırıya uğrayan devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio hayatını kaybetti: 3 günlük yas ilan edildi

Lasso, "Sizi temin ederim ki bu suç cezasız kalmayacaktır. Organize suç grupları çok ileri gitti ancak yasaların tüm ağırlığını hissedecekler." ifadelerini kullandı.

Kito polisi tarafından yapılan operasyonlarda, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.