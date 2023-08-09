Lübnan’da LGBT sapkınlığa geçit yok! Barbie filmi yasaklandı

LGBT terörü tüm sapkınlığıyla çocukları hedef almayı sürdürüyor. Ünlü markalar ve dijital mecralarda bir çok şahıs ve kuruluş bu ahlaksızlığı pompalıyor.

Küresel çapta ABD ve Avrupa 'nın başını çektiği bu rezillik, çocukların dünyasına girmek için de her türlü yolu deniyor.

Sapkın dayatma şimdi de çocukların ilgiyle takip ettiği "Barbie" ile gündemde. Tüm dünyada büyük ilgi uyandıran Barbie'nin yeni filminde LGBT'li sapkın oyuncular yer aldı.

Filmin yönetmeni filmde lezbiyen, gay ve transseksüel oyuncuların bilinçli olarak tercih edildiğini açıkladı. Greta Gerwig "Barbie evreninin kapılarını açıyoruz… Bu hikâyeyi LGBTQIA+ topluluğunu getirmeden anlatmamıza imkân yok. Mattel'in bugün var olan tüm farklı Barbie ve Ken'lerle yarattığı çeşitliliği temsil etmek bizim için önemliydi." dedi.