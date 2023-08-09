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Lübnan'da LGBT sapkınlığa geçit yok! Barbie filmi yasaklandı

Aile yapısına dinamit döşeyen LGBT sapkınlığı çocukların dünyasına girmek için türlü yolu deniyor. Özellikle küçük çocukların merakla takip ettiği çizgi film kanallarını ve oyunları hedeflerine kestiren sapkınlar kirli propagandayı körüklüyor. Sapkın dayatma şimdi de çocukların ilgiyle takip ettiği "Barbie" ile gündemde. Lübnan, bu sapkınlığa geçit vermeyeceğini bildirdi. Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza, ABD yapımı Barbie filminin "ahlaki ve dini" değerlere aykırı olduğu ve eş cinselliği öne çıkardığı gerekçesiyle vizyona girmeyeceğini belirtti.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 19:10 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 19:33
Lübnan’da LGBT sapkınlığa geçit yok! Barbie filmi yasaklandı

LGBT terörü tüm sapkınlığıyla çocukları hedef almayı sürdürüyor. Ünlü markalar ve dijital mecralarda bir çok şahıs ve kuruluş bu ahlaksızlığı pompalıyor.

Küresel çapta ABD ve Avrupa'nın başını çektiği bu rezillik, çocukların dünyasına girmek için de her türlü yolu deniyor.

Özellikle çocukların merakla takip ettiği çizgi film kanallarını hedeflerine kestiren sapkınlar kirli propagandayı açık açık pompalıyor.

Sapkın dayatma şimdi de çocukların ilgiyle takip ettiği "Barbie" ile gündemde. Tüm dünyada büyük ilgi uyandıran Barbie'nin yeni filminde LGBT'li sapkın oyuncular yer aldı.

Filmin yönetmeni filmde lezbiyen, gay ve transseksüel oyuncuların bilinçli olarak tercih edildiğini açıkladı. Greta Gerwig "Barbie evreninin kapılarını açıyoruz… Bu hikâyeyi LGBTQIA+ topluluğunu getirmeden anlatmamıza imkân yok. Mattel'in bugün var olan tüm farklı Barbie ve Ken'lerle yarattığı çeşitliliği temsil etmek bizim için önemliydi." dedi.

Lübnan, bu sapkınlığa geçit vermeyeceğini bildirdi.

Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza, Lübnan'da yakın zamanda gösterime girmesi planlanan "Barbie" filmi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan açıklamaya göre Murtaza, ABD yapımı filmin Lübnan'daki dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediğini, eş cinselliği öne çıkardığını, aile ve evlilik değerlerinin altını oyduğunu vurguladı.

Filmin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği kanaatine varıldığını belirten Murtaza, filmin gösterime girmemesi için Lübnan İçişleri Bakanlığı'na ilgili kararın gönderildiğini kaydetti.

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