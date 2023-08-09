Khabib Nurmagomedov’dan Elon Musk’a ret! Mark Zuckerberg ile kafes dövüşü...

Eski adı Twitter olan X ile Facebook arasındaki savaş kafese taşınıyor! X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile "kafes dövüşü" yapacak.
Eski adı Twitter olan X ile Facebook arasındaki savaş kafese taşınıyor! X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile "kafes dövüşü" yapacak.
KHABİB NURMAGOMEDOV'DAN ELON MUSK'A RET
Musk ve Zuckerberg döbüşe hazırlanırken Rus karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, Musk'ın,"kafes dövüşü" öncesi eğitim talebini reddetti.
TASS haber ajansının adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağına dayandırdığı haberine göre, Musk, Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşü öncesinde eğitim vermesi için Nurmagomedov'dan koçluk talep etti.
Sporcu Nurmagomedov, Musk'ın talebini reddetmesinin nedeninin "prensip meselesi" olduğunu belirtti.
Kaynaklar, Nurmagomedov'ın spor ve koçluk kariyerini tamamladığını ve Musk için kararından geri dönmeyeceğini kaydetti.
THREADS ÇIKIŞININ ARDINDAN MEYDAN OKUDU
Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuş, Zuckerberg de 22 Haziran'da yaptığı sosyal medyadaki paylaşımında, "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.
DÖVÜŞÜ CANLI YAYINLAYACAK
Öte yandan Musk, X platformundan yaptığı açıklamada, "Zuck ve Musk'ın dövüşü, X üzerinden canlı yayımlanacak. Elde edilen tüm gelir, gaziler derneğine bağışlanacak." bilgisini paylaştı.
Başka bir paylaşımında da tüm gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlandığını belirten Musk, "İdman yapmak için vaktim yok, o yüzden ağırlıkları iş yerime getirdim." ifadesini kullandı.