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ABD'den 'Türkiye' ve 'tahıl' açıklaması! Ankara'nın rolü 'yapıcı' dendi... Putin'in ziyareti sorulunca suspus oldular

Türkiye'nin Rusya - Ukrayna savaşındaki rolü ve güçlü diplomasisi günden güne önem kazanıyor. Ankara'nın özellikle Tahıl Girişimi'ndeki faaliyetleri tüm dünya tarafından memnuniyetle karşılanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye'nin yapıcı olduğuna dikkat çekerek "Türkiye'nin Rusya'yı Karadeniz Tahıl Girişimi'ne yeniden katılmaya zorlamada oynadığı rolü memnuniyetle karşıladığımızı söylemek istiyorum" dedi. Miller'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ağustos ayında Türkiye’ye yapacağı ziyaret de soruldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Ziyaretle ilgili konuşmayacağım" diyerek yanıt vermekten kaçındı.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 09:39 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 10:08
ABD’den ’Türkiye’ ve ’tahıl’ açıklaması! Ankara’nın rolü ’yapıcı’ dendi... Putin’in ziyareti sorulunca suspus oldular

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta izlediği tarafsızlık politikası ve yapıcı tutumuyla bölgede önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya kabul ettirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ankara, Rus ve Ukrayna taraflarını İstanbul'da masaya oturtacak kadar başarılı bir diplomasi örneği sergiledi.

Şimdi de gözler Karadeniz Tahıl Girişimi'nin akıbeti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyarete çevrildi.



ABD'DEN AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dönmesi için Rusya'ya baskı yapmasından ABD'nin memnun olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustos ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili soruya, "Türkiye'nin Rusya'yı Karadeniz Tahıl Girişimi'ne yeniden katılmaya zorlamada oynadığı rolü memnuniyetle karşıladığımızı söylemek dışında, ziyaretle ilgili konuşmayacağım." diye cevap verdi.

Miller, Türkiye'nin tahıl girişimindeki rolü hakkında, "En başında bu girişim için anlaşmaya varılmasına ve Rusya'yı girişimi sürdürmeye ikna etmede yardımcı olmak konusunda çok yapıcıydılar." ifadesine yer verdi.

Bakanlık Sözcüsü, Türkiye'nin, tahıl anlaşmasının devamı konusundaki "üretken rolünü" devam ettirmesini temennisini dile getirdi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Türkiye'ye yapılması beklenen ziyaretine ilişkin soruya, "Henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım, hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek" yanıtını vermişti.



KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da, "Tahıl Koridoru Anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." açıklamasında bulunmuştu.


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