ABD’den ’Türkiye’ ve ’tahıl’ açıklaması! Ankara’nın rolü ’yapıcı’ dendi... Putin’in ziyareti sorulunca suspus oldular

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta izlediği tarafsızlık politikası ve yapıcı tutumuyla bölgede önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya kabul ettirdi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ankara, Rus ve Ukrayna taraflarını İstanbul'da masaya oturtacak kadar başarılı bir diplomasi örneği sergiledi.



Şimdi de gözler Karadeniz Tahıl Girişimi'nin akıbeti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyarete çevrildi.





ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dönmesi için Rusya'ya baskı yapmasından ABD'nin memnun olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustos ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili soruya, "Türkiye'nin Rusya'yı Karadeniz Tahıl Girişimi'ne yeniden katılmaya zorlamada oynadığı rolü memnuniyetle karşıladığımızı söylemek dışında, ziyaretle ilgili konuşmayacağım." diye cevap verdi. Miller, Türkiye'nin tahıl girişimindeki rolü hakkında, "En başında bu girişim için anlaşmaya varılmasına ve Rusya'yı girişimi sürdürmeye ikna etmede yardımcı olmak konusunda çok yapıcıydılar." ifadesine yer verdi. Bakanlık Sözcüsü, Türkiye'nin, tahıl anlaşmasının devamı konusundaki "üretken rolünü" devam ettirmesini temennisini dile getirdi.