ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile görüştü! ’Serbest bırakın’ çağrısı...

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, devam eden desteklerini belirtmek için Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile görüştüğünü bildirdi.
Eski adı Twitter olan X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Blinken, ABD'nin, Nijer'deki mevcut "anayasal krize" yönelik barışçıl bir çözüm bulma yönündeki çabalarının devam ettiğini belirtti.
Bakan Blinken, Bazum ve ailesinin serbest bırakılmasına yönelik çağrısını yineledi.
Bazum ile 3 Ağustos'ta yaptığı telefon görüşmesinde Blinken, ABD'nin, Nijer'de demokratik şekilde seçilen hükümetin yeniden göreve gelmesini desteklediğini bildirmişti.
Blinken, 2 Ağustos'ta yaptığı telefon görüşmesinde de Bazum ve Nijer demokrasisine yönelik "sarsılmaz desteklerini" iletirken, ABD'nin anayasal düzeni bozmaya yönelik eylemleri reddettiğini ifade etmişti.
ABD'DEN NİJER'E 'YARDIMLARI KESERİZ' TEHDİDİ
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Nijer'deki askeri liderlerle "onları kenara çekilmeye teşvik eden" doğrudan temaslar kurduklarını söyledi.
Miller, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un yanı sıra bölgedeki diğer liderler ve Fransız yetkililerle gelişmelere ilişkin görüştüklerini aktardı.
Miller, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın cuma duyurduğu üzere Nijer hükümetine yapılan yardımların durdurulduğunu belirterek, 100 milyon doları aşan, güvenlik dahil farklı alanları kapsayan yardımın "tehlikede" olduğunu söyledi.
Durdurulan yardımların tam olarak miktarını belirtmeyen Miller, diğer yandan cunta liderleri geri çekilip anayasal düzene geri dönülür ve Cumhurbaşkanı Bazum görevine geri dönerse yardımlarla ilgili durumun tersine dönebileceği mesajını verdi.