ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile görüştü! ’Serbest bırakın’ çağrısı...

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, devam eden desteklerini belirtmek için Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile görüştüğünü bildirdi. Eski adı Twitter olan X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Blinken, ABD'nin, Nijer'deki mevcut "anayasal krize" yönelik barışçıl bir çözüm bulma yönündeki çabalarının devam ettiğini belirtti.





Bakan Blinken, Bazum ve ailesinin serbest bırakılmasına yönelik çağrısını yineledi. Bazum ile 3 Ağustos'ta yaptığı telefon görüşmesinde Blinken, ABD'nin, Nijer'de demokratik şekilde seçilen hükümetin yeniden göreve gelmesini desteklediğini bildirmişti. Blinken, 2 Ağustos'ta yaptığı telefon görüşmesinde de Bazum ve Nijer demokrasisine yönelik "sarsılmaz desteklerini" iletirken, ABD'nin anayasal düzeni bozmaya yönelik eylemleri reddettiğini ifade etmişti.