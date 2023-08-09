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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile görüştü! 'Serbest bırakın' çağrısı...

Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koymasının ardından sular durulmuyor... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ile telefonda görüştü. Blinken, Bazum ve ailesinin serbest bırakılmasına yönelik çağrısını yineledi. Öte yandan ABD, Nijer'deki askeri liderlerle "onları kenara çekilmeye teşvik eden" doğrudan temaslar kurduklarını açıklamış, "Sağlanan yardımları keseriz" tehdidinde bulunmuştu.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 10:02 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 10:07
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile görüştü! ’Serbest bırakın’ çağrısı...

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, devam eden desteklerini belirtmek için Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile görüştüğünü bildirdi.

Eski adı Twitter olan X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Blinken, ABD'nin, Nijer'deki mevcut "anayasal krize" yönelik barışçıl bir çözüm bulma yönündeki çabalarının devam ettiğini belirtti.



Bakan Blinken, Bazum ve ailesinin serbest bırakılmasına yönelik çağrısını yineledi.

Bazum ile 3 Ağustos'ta yaptığı telefon görüşmesinde Blinken, ABD'nin, Nijer'de demokratik şekilde seçilen hükümetin yeniden göreve gelmesini desteklediğini bildirmişti.

Blinken, 2 Ağustos'ta yaptığı telefon görüşmesinde de Bazum ve Nijer demokrasisine yönelik "sarsılmaz desteklerini" iletirken, ABD'nin anayasal düzeni bozmaya yönelik eylemleri reddettiğini ifade etmişti.



ABD'DEN NİJER'E 'YARDIMLARI KESERİZ' TEHDİDİ
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Nijer'deki askeri liderlerle "onları kenara çekilmeye teşvik eden" doğrudan temaslar kurduklarını söyledi.

Miller, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un yanı sıra bölgedeki diğer liderler ve Fransız yetkililerle gelişmelere ilişkin görüştüklerini aktardı.

Miller, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın cuma duyurduğu üzere Nijer hükümetine yapılan yardımların durdurulduğunu belirterek, 100 milyon doları aşan, güvenlik dahil farklı alanları kapsayan yardımın "tehlikede" olduğunu söyledi.

Durdurulan yardımların tam olarak miktarını belirtmeyen Miller, diğer yandan cunta liderleri geri çekilip anayasal düzene geri dönülür ve Cumhurbaşkanı Bazum görevine geri dönerse yardımlarla ilgili durumun tersine dönebileceği mesajını verdi.

NİJER'DEKİ DARBE
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

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