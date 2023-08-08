ABD’den Nijer’e açık tehdit: Sağlanan yardımları keseriz

"YARDIMLARI KESECEĞİZ"

Miller, "Cunta liderlerine, anayasal bir düzene geri dönmezlerse, onlara sağladığımız yardımla ilgili sonuçların olacağını çok net bir şekilde belirttik. Onlara sağladığımız yüz milyonlarca dolarlık yardım bu noktada devreye girmeye hazır değil. Çünkü demokrasiye dönüşü sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Nijer halkının anayasal düzene dönüşü desteklediğini belirten Miller, "Bu yüzden baskı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

NİJER'DE NELER OLDU?

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.