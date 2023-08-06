Kopenhag’da alçak saldırı: İran asıllı Firoozeh Bazrafkan Kur’an-ı Kerim’i hedef aldı rendeyle parçaladı

KUR'AN-I KERİM'İ RENDEYLE PARÇALADI İran'daki molla rejiminden kaçarak Danimarka 'ya yerleştiği bilinen Firoozeh Bazrafkan, alçak bir eylem düzenledi. Kopenhag 'daki İran büyükelçiliği önüne gelen Bazrafkan, yanına rende ve Kur'an-ı Kerim de getirdi.

Burada kameralar karşısında kutsal kitabın sayfalarını parçaladı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde, provokatif eyleme kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti.

SOYUNUP KUR'AN-I KERİM'İN ÜZERİNE KIYAFETLERİNİ FIRLATIYOR

Öte yandan Takvim.com.tr İran asıllı Bazrafkan'ın Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'a karşı olan eylemlerinin ilk olmadığını ortaya çıkardı. Zira Bazrafkan, İran'dan kaçtığından beri İslam ve Müslüman düşmanlığı yapıyor. Sözde sapkın sanatçı Bazrafkan YouTube üzerinden paylaşılan bir videoda tüm kıyafetlerini çıkarıp açık bir Kur'an-ı Kerim'in üzerine bırakıyor.