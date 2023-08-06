Kopenhag’da alçak saldırı: İran asıllı Firoozeh Bazrafkan Kur’an-ı Kerim’i hedef aldı rendeyle parçaladı

Avrupa'da yükselen Türk ve İslam düşmanlığına paralel olarak Müslümanların değerlerine yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor.
DANİMARKA'DA BİR İSLAM DÜŞMANI DAHA! VİDEO İZLE
Avrupa'da yükselen Türk ve İslam düşmanlığına paralel olarak Müslümanların değerlerine yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor.
DANİMARKA'DA BİR İSLAM DÜŞMANI DAHA! VİDEO İZLE
Danimarka'da ve İsveç'te peş peşe Kur'an-ı Kerim hedef alan alçak eylemler İslam dünyasının tepkisini çekiyor.
KOPENHAG'DA BİR EYLEM DAHA
Bu kez İslam ve Kur'an-ı Kerim düşmanlığı Kopenhag'da hortladı.
KUR'AN-I KERİM'İ RENDEYLE PARÇALADI
İran'daki molla rejiminden kaçarak Danimarka'ya yerleştiği bilinen Firoozeh Bazrafkan, alçak bir eylem düzenledi. Kopenhag'daki İran büyükelçiliği önüne gelen Bazrafkan, yanına rende ve Kur'an-ı Kerim de getirdi.
Burada kameralar karşısında kutsal kitabın sayfalarını parçaladı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde, provokatif eyleme kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti.
SOYUNUP KUR'AN-I KERİM'İN ÜZERİNE KIYAFETLERİNİ FIRLATIYOR
Öte yandan Takvim.com.tr İran asıllı Bazrafkan'ın Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'a karşı olan eylemlerinin ilk olmadığını ortaya çıkardı. Zira Bazrafkan, İran'dan kaçtığından beri İslam ve Müslüman düşmanlığı yapıyor. Sözde sapkın sanatçı Bazrafkan YouTube üzerinden paylaşılan bir videoda tüm kıyafetlerini çıkarıp açık bir Kur'an-ı Kerim'in üzerine bırakıyor.