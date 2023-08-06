İsrail’de Filistinli genci öldüren Yahudi yerleşimcilere iktidardaki aşırı sağdan destek

MUHALEFETTEN HÜKÜMETE "YAHUDİ TERÖRİZMİ" ELEŞTİRİSİ

Eski İsrail Savunma Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tehlikeli bir Yahudi ulusal terörizmi gözümüzün önünde büyüyor; evleri, arabaları yakıyor, ateş ediyor, birçok durumda İsrail askerlerini tehlikeye atacak şekilde kanunları kendileri koymaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Burka'daki olayın İsrail askerlerinin vatandaşlarını korumak yerine onları kovaladığı bir dizi hadiseden sonuncusu olduğunu kaydeden Gantz, şu değerlendirmede bulundu:

"Ulusal liderlerimizin sessizliği, güvenlik teşkilatlarının liderlerini desteklemekten geri durması ve hükümet, iktidar koalisyon üyelerinin bu fanatiklerin destekçisi olması, imajımız üzerine bulaşmış bir leke ve güvenliğimize bir tehdit."

İşçi Partisi Başkanı Merav Michaelli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık açık açık söylemenin zamanı geldi. Netanyahu hükümetinde teröristlerin destekçisi bir parti var. Eğer ki teröristlerin ailelerini sınır dışı etmek istiyorsanız, buna terörist yerleşimcinin aileleriyle başlayabilirsiniz." ifadeleriyle hükümete tepki gösterdi.

İSRAİL ORDUSU BURKA'DAKİ OLAYA "GEÇ MÜDAHALEYİ" SAVUNDU

İsrail ordusu, Burka'daki olaylara geç müdahale ettiği yönündeki eleştirilere cevap verdi.

Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin sürü hayvanlarıyla Burka köyüne geldiği, taraflar arasında olay çıktığı ancak kendilerine yapılan ihbarda yanlış konum bildirildiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin olay yerine ulaştığındaysa Filistinli gencin öldürülmüş olduğu belirtildi.