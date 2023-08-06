İsrail’de Filistinli genci öldüren Yahudi yerleşimcilere iktidardaki aşırı sağdan destek

MUHALEFETTEN HÜKÜMETE "YAHUDİ TERÖRİZMİ" ELEŞTİRİSİ
Eski İsrail Savunma Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi Başkanı Benny Gantz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tehlikeli bir Yahudi ulusal terörizmi gözümüzün önünde büyüyor; evleri, arabaları yakıyor, ateş ediyor, birçok durumda İsrail askerlerini tehlikeye atacak şekilde kanunları kendileri koymaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Burka'daki olayın İsrail askerlerinin vatandaşlarını korumak yerine onları kovaladığı bir dizi hadiseden sonuncusu olduğunu kaydeden Gantz, şu değerlendirmede bulundu:
"Ulusal liderlerimizin sessizliği, güvenlik teşkilatlarının liderlerini desteklemekten geri durması ve hükümet, iktidar koalisyon üyelerinin bu fanatiklerin destekçisi olması, imajımız üzerine bulaşmış bir leke ve güvenliğimize bir tehdit."
İşçi Partisi Başkanı Merav Michaelli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık açık açık söylemenin zamanı geldi. Netanyahu hükümetinde teröristlerin destekçisi bir parti var. Eğer ki teröristlerin ailelerini sınır dışı etmek istiyorsanız, buna terörist yerleşimcinin aileleriyle başlayabilirsiniz." ifadeleriyle hükümete tepki gösterdi.
İSRAİL ORDUSU BURKA'DAKİ OLAYA "GEÇ MÜDAHALEYİ" SAVUNDU
İsrail ordusu, Burka'daki olaylara geç müdahale ettiği yönündeki eleştirilere cevap verdi.
Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin sürü hayvanlarıyla Burka köyüne geldiği, taraflar arasında olay çıktığı ancak kendilerine yapılan ihbarda yanlış konum bildirildiği aktarıldı.
İsrail askerlerinin olay yerine ulaştığındaysa Filistinli gencin öldürülmüş olduğu belirtildi.
İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA YAHUDİ YERLEŞİMCİ ŞİDDETİ
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirildi.
Aşırı sağcıların iktidara geldiği dönemde, özellikle işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistin köylerine düzenlediği; araçların, evlerin ateşe verildiği, etrafa ateş açıldığı toplu saldırılarda artış yaşanıyor.
Birleşmiş Milletlerin İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin açıkladığı verilere göre yılbaşından bu yana Yahudi yerleşimcilerin Filistin beldelerine saldırı düzenlediği 581 olaydan 149'u Filistinlilerin yaralanma veya ölümüyle sonuçlandı.
İnsan hakları örgütleri ise İsrail makamlarını, Yahudi yerleşimcilerin Filistin bölgelerine saldırılarında failleri cezasız bırakmakla eleştiriyor.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Burka köyüne 4 Ağustos Cuma akşamı Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği baskında çıkan olaylarda, 19 yaşındaki Filistinli Kusay Cemal Matan yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.