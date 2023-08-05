Gürcistan’daki heyelan felaketinde can kaybı 17’ye yükseldi

"ÇOCUKLAR VAR"

İşgal Edilmiş Bölgelerdeki Yerinden Edilmiş İnsanlar, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Zurab Azaraşvili, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kayıplar arasında maalesef çocuklar var, 7 veya 8 çocuk var." dedi.

ULUSAL YAS KARARI

Şovi'deki çalışmaları yerinde takip eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, can kayıpları nedeniyle 7 Ağustos'ta "ulusal yas" ilan edildiğini açıklamıştı.