Almanya’da yaz günü şaşırtan manzara! Yollar beyaza büründü

Uzmanlar tarafından uzun süredir dünyanın ısındığına iklim ve mevsimlerin iç içe geçtiğine dikkat çekiliyor. Küresel iklim değişikliği kaynaklı sıcaklık artışı; su kaynaklarının azalması, çölleşme, afetler ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi pek çok felaketi beraberinde getiriyor.

Tehlikenin ulaştığı boyutu gözler önüne seren bir görüntü bugün Almanya'nın Reutlingen şehrinden geldi. . Kentte etkili olan şiddetli dolu nedeniyle yollar beyaza büründü.



Belediye yetkilileri, dolunun yaklaşık yerde 30 santimetre kalınlığında ulaştığını açıklarken, drenaj sistemlerinin fırtına nedeniyle tıkandığını, suyun yer altındaki garajlara ve bodrum katlarına aktığını söyledi.