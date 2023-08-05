Almanya’da yaz günü şaşırtan manzara! Yollar beyaza büründü

Uzmanlar tarafından uzun süredir dünyanın ısındığına iklim ve mevsimlerin iç içe geçtiğine dikkat çekiliyor.
Küresel iklim değişikliği kaynaklı sıcaklık artışı; su kaynaklarının azalması, çölleşme, afetler ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi pek çok felaketi beraberinde getiriyor.
Tehlikenin ulaştığı boyutu gözler önüne seren bir görüntü bugün Almanya'nın Reutlingen şehrinden geldi. . Kentte etkili olan şiddetli dolu nedeniyle yollar beyaza büründü.
Belediye yetkilileri, dolunun yaklaşık yerde 30 santimetre kalınlığında ulaştığını açıklarken, drenaj sistemlerinin fırtına nedeniyle tıkandığını, suyun yer altındaki garajlara ve bodrum katlarına aktığını söyledi.
Dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, doluları temizlemek için kar küreme araçları kullanıldı. Bazı vatandaşlar dolu nedeniyle yürümekte zorluk yaşarken kuryeler de motosikletlerini çalıştırmakta sıkıntı yaşadı. Yaklaşık 250 itfaiye eri bölgede temizlik çalışmalarına başladı.