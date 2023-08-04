Sinead O’Connor son yolculuğuna İslami törenle uğurlanacak

Geçen hafta 56 yaşında hayatını kaybeden ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek İslami törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
Müslüman olduktan sonra adını Shuhada Sadaqat olarak değiştiren şarkıcı, bir süre önce İrlanda'dan taşınarak Londra'ya yerleşmişti. Evinde cansız bedeni bulunan ünlü şarkıcının otopsisi tamamlandı.
Otopsi raporu ve O'Connor'ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Resmi yetkililerin ilk anda yaptığı açıklamaya göre Sinead O'Connor'ın ölümü şüpheli bulunmamıştı. Fakat son yapılan yazılı açıklamada eğer soruşturma açılması gerekirse bunun da kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
Şarkıcının naaşı ailesine teslim edildi. Ailesinin ünlü şarkıcı için önümüzdeki haftanın sonuna kadar cenaze töreni düzenlemesi bekleniyor.
2018 yılında Müslüman olan şarkıcının ailesinin İslami geleneklere uygun bir cenaze töreni için olasılıkları değerlendirdiği belirtildi.
Sinead O'Connor, 2018 yılında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla Katolik Hristiyanlık'tan ayrılıp İslam dinini seçtiğini duyurmuştu.
Ünlü şarkıcı, "Müslüman olmaktan gurur duyuyorum. Bu her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam dinine götürüyor" demişti.
İrlandalı şarkıcı, 1990'da Prince's Nothing Compares 2 U'nun yürek burkan kapağıyla dünya çapında yıldız olmuştu.
Dört çocuk annesi Sinead O'Connor'ın, 17 yaşındaki oğlu Shane, intihar nöbeti sırasında hastaneden kaçtıktan sonra Ocak 2022'de intihar etmişti.