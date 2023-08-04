Sinead O’Connor son yolculuğuna İslami törenle uğurlanacak

Müslüman olduktan sonra adını Shuhada Sadaqat olarak değiştiren şarkıcı, bir süre önce İrlanda'dan taşınarak Londra 'ya yerleşmişti. Evinde cansız bedeni bulunan ünlü şarkıcının otopsisi tamamlandı.

Otopsi raporu ve O'Connor'ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Resmi yetkililerin ilk anda yaptığı açıklamaya göre Sinead O'Connor'ın ölümü şüpheli bulunmamıştı. Fakat son yapılan yazılı açıklamada eğer soruşturma açılması gerekirse bunun da kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Şarkıcının naaşı ailesine teslim edildi. Ailesinin ünlü şarkıcı için önümüzdeki haftanın sonuna kadar cenaze töreni düzenlemesi bekleniyor.

2018 yılında Müslüman olan şarkıcının ailesinin İslami geleneklere uygun bir cenaze töreni için olasılıkları değerlendirdiği belirtildi.