Danimarka Mısır'a "Kur'an-ı Kerim yakma olaylarını önlemek için yasa çıkarma" niyetini bildirdi!

Görüşmede, Rasmussen'in, Danimarka hükümetinin "Kur'an-ı Kerim yakma hadiselerinin tekrarının önlenmesi için tedbir alınması ve kanunlar çıkarılması niyetinde" olduğunu ilettiği ifade edildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şukri ile Rasmussen'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kur'an-ı Kerim yakma hadiselerinin Mısır tarafından "kabul edilemeyeceğini" bildiren Şükri'nin ise, "suçun faillerinin cezasız kalmaması gerektiğini" vurguladığı belirtildi.

Ülkesinin yaşanan olaylardan dolayı "pişmanlık ve memnuniyetsizliğini" dile getiren Rasmussen'in, yapılan provakatif eylemleri "sorumsuzluk" şeklinde nitelendirerek, bunların "Danimarka'nın toplumsal değerlerini yansıtmadığına" dikkat çektiği aktarıldı.

"BU EYLEMLERİN TOPLUMLARIMIZI BÖLMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

Öte yandan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile güncel gelişmeler ve yakın ikili ilişkilere dair verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktardı.

Danimarka'nın Kur'an-ı Kerim yakma olaylarını defalarca kınadığını hatırlatan Rasmussen, ülkesinin şu anda bu eylemlerle ilgili özel durumlara müdahale etmenin yollarını aradığını kaydetti.