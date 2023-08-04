Breaking Bad’in ünlü yıldızı Mark Margolis hayatını kaybetti!





Margolis, Breaking Bad ve Better Call Saul'da Salamanca suç ailesinin lideri Hector Salamanca'yı canlandırmasıyla tanınıyordu.



Margolis, Hector olarak da bilinen "Tio" rolü için 2012 Primetime Emmy Ödülü'ne En İyi Konuk Erkek Oyuncu aday gösterilmişti.