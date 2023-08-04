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Breaking Bad'in ünlü yıldızı Mark Margolis hayatını kaybetti!

Son dakika haberleri.. Breaking Bad'in yıldızlarından Mark Margolis, 83 yaşında hayatına gözlerini yumdu. Margolis, Breaking Bad ve Better Call Saul'da Salamanca suç ailesinin lideri Hector Salamanca'yı canlandırmasıyla tanınıyordu.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 19:41 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 19:44
Breaking Bad’in ünlü yıldızı Mark Margolis hayatını kaybetti!

Breaking Bad ve Better Call Saul filminde oynadığı rollerle hafızalara kazına Mark Margolis, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.



Margolis, Breaking Bad ve Better Call Saul'da Salamanca suç ailesinin lideri Hector Salamanca'yı canlandırmasıyla tanınıyordu.

Margolis, Hector olarak da bilinen "Tio" rolü için 2012 Primetime Emmy Ödülü'ne En İyi Konuk Erkek Oyuncu aday gösterilmişti.



Margolis ayrıca yönetmen Darren Aronofsky ile sinematik iş birlikleriyle de tanınıyordu; Pi, Requiem for a Dream, Noah, Black Swan ve Fountain filmlerinde yer aldı.

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