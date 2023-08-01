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Kur'an- Kerim yakılmasına göz yuman İsveç'ten açıklama: "Provokasyonlar ciddi güvenlik sorununa dönüştü"

İsveç geçtiğimiz gün alçak saldırıya bir kez daha göz yumdu. Irak asıllı Salwan Momika bu sefer de parlamento binasının önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Danimarka’da ise Danimarkalı Vatanseverler adlı grubun üyeleri Kur’an-ı Kerim’i ateşe vererek provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Öte yandan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonların ülkesinde ciddi güvenlik sorununa dönüştüğünü ve hükümetinin bu sorunun çözümü için çalıştığını söyledi.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 18:17 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 18:34
Kur’an- Kerim yakılmasına göz yuman İsveç’ten açıklama: Provokasyonlar ciddi güvenlik sorununa dönüştü

Alçak saldırılar Kurban Bayramı'nın birinci günü, İsveç'in başkenti Stockholm'de mukaddesatımız olan Kur'an-ı Kerim'in polis koruması altında yakılmasıyla başlamıştı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de parlamento binasının önünde Irak asıllı Salwan Momika ve arkadaşı Salwan Najem, Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

DANİMARKA'DA DA PROVOKATİF EYLEMLERE BİR YENİSİ EKLENDİ
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde ise ırkçı Danimarkalı Vatanseverler adlı grubun üyeleri Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Grubun ilerleyen saatlerde farklı noktalarda provokatif eylemlerine devam edeceği ifade edildi.

Irkçı grup daha önce Türkiye ve Mısır büyükelçilikleri de dahil birçok ülkenin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

BİR GÜNDE 7 AYRI PROVOKASYON!
Öte yandan saldırıların ardı arkası kesilmedi. Danimarka'da da işler çığrından çıktı. Peş peşe Kur'an-ı Kerim'e yönelik skandal eylemlerin yaşandığı ülkede hükümet harekete geçmeye çalışsa da ülke basınında 7 ayrı provokasyon yapılacağı ifade edildi.

Kristersson, Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile son haftalarda İsveç'te Kur'an-ı Kerim provokasyonları ile ortaya çıkan güvenlik açığı ve toplumu korumaya yönelik atılacak adımlar hakkında basın toplantısı düzenledi.

Provokasyonların ardından dış dünyada İsveç'in imajının değiştiğini belirten Kristersson, "Bu durum ve NATO üyeliğimizi engellemek için aleyhimizde yapılanlar, yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı güvenliğimizi ciddi şekilde etkiliyor. Bu ciddi güvenlik sorunlarının önlenmesi için hükümet çalışıyor, bu doğrultuda iç sınır kontrollerini devreye sokabiliriz." ifadelerini kullandı.

İsveç'in kötüleşen güvenlik durumuna dikkat çeken Adalet Bakanı Gunnar Strömmer de iç sınır kontrollerinin perşembe günü başlayabileceğini belirterek "İç sınır kontrolleri polisin çalışmalarını güçlendirir, güvenliği tehdit eden yolcuların tespitinde yarar sağlayabilir. Amaç, iç güvenliğe yönelik tehditleri önlemek." dedi.

İSVEÇ HÜKÜMETİ KAMU DÜZENİ YASASI'NDA DEĞİŞİKLİK İÇİN ÇALIŞACAK
Strömmer öte yandan nefret suçlarının kapsamını, kutsal kitaplara yönelik yasağı içerecek şekilde değiştirmeyi planlamadıklarını, bunun yerine Kamu Düzeni Yasası'nın, kutsal kitapların yakılmasının önlenmesi için hem polise hem de hükümete daha fazla yetki verecek şekilde nasıl değiştirilebileceğini incelemeyi düşündüklerini kaydetti.

İSVEÇ'TE 3 YERDE KUR'AN YAKMA İZNİ İSTEYEN TALEPLER GERİ ÇEKİLDİ
Kristersson ve Strömmer'in basın toplantısı ile eş zamanlı olarak İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla tanınan Irak asıllı Salwan Momika, hafta içi Stockholm'de 3 bölgede Kur'an-ı Kerim yakmak için polisten istediği izin taleplerini geri çekti.

Momika, Stockholm'ün Botkyrka bölgesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi ile İran Büyükelçiliği önünde, ayrıca Stockholm şehir merkezinde Kur'an-ı Kerim yakmak için izin istemişti.

İsveç'te son olarak 31 Temmuz'da Momika, İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı.

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