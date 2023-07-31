İsveç’te yeni skandal! Salwan Momika’nın perlamento dışında Kur’an- Kerim yakmasına yine göz yumdular

İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika, Danimarka'da ise Danimarkalı Vatanseverler adlı grubun üyeleri Kur'an-ı Kerim'i ateşe vererek provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi.
KUR'AN-I KERİM'E ALÇAK SALDIRI I VİDEO İZLE
İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika, Danimarka'da ise Danimarkalı Vatanseverler adlı grubun üyeleri Kur'an-ı Kerim'i ateşe vererek provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi.
KUR'AN-I KERİM'E ALÇAK SALDIRI I VİDEO İZLE
İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar sürüyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de parlamento binasının önünde Irak asıllı Salwan Momika ve arkadaşı Salwan Najem, Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi. Momika, ayrıca Şii din adamı ve Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın fotoğrafını çiğnedi. Polis koruması altında olan Momika ve arkadaşına çevredekiler büyük tepki gösterdi. Najen, yerel basına yaptığı açıklamada, "Siz yasaklayana kadar birçok kez yakacağım" dedi.
Momika, daha önce 28 Haziran'da Stockholm Camii önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i yakmış, 20 Temmuz'da ise Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.
DANİMARKA'DA DA PROVOKATİF EYLEMLERE BİR YENİSİ EKLENDİ
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde ise ırkçı Danimarkalı Vatanseverler adlı grubun üyeleri Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Grubun ilerleyen saatlerde farklı noktalarda provokatif eylemlerine devam edeceği ifade edildi. Irkçı grup daha önce Türkiye ve Mısır büyükelçilikleri de dahil birçok ülkenin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.
İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI BİLLSTROM'DAN İİT ÜYELERİNE MEKTUP
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) hem İsveç hem de Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıkları ele almak için bugün gerçekleştireceği toplantı öncesi İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, örgütün 57 üyesine mektup gönderdi. Billstrom yaptığı açıklamada, İsveç hükümetinin İsveç'teki gösterilerde bireyler tarafından gerçekleştirilen İslamofobik eylemleri reddettiği konusunda çok net olduğunu ifade etti.
DANİMARKA, KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILARI ENGELLEMEK İÇİN YASAL YOLLAR ARAYACAK
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen dün yaptığı açıklamada, Danimarka hükümetinin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları önlemek için yasal yollar arayacağını aktarmıştı. Rasmussen, "Yakma olayları, birkaç kişi tarafından gerçekleştirilen son derece saldırgan ve pervasız eylemlerdir. Bu birkaç kişi, Danimarka toplumunun üzerine inşa edildiği değerleri temsil etmiyor. Danimarka hükümeti bu nedenle örneğin diğer ülkelerin, kültürlerin ve dinlerin aşağılandığı ve bunun Danimarka için özellikle de güvenlik açısından önemli olumsuz sonuçları olabileceği özel durumlara müdahale etme ihtimallerini araştıracak" demişti.
1 GÜNDE 7 AYRI PROVOKASYON!
Peş peşe Kur'an-ı Kerim'e yönelik skandal eylemlerin yaşandığı ülkede hükümet harekete geçmeye çalışsa da ülke basınında 7 ayrı provokasyon yapılacağı ifade edilmişti.
Danimarka, ülkede son dönemde düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonlarını, birçok ülkenin kınadığına ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 31 Temmuz'da bu konuyu ele almak üzere toplantı düzenleyeceğine dikkati çekerek, ülkedeki kültürel ve dini temelli saldırılara karşı önlem almanın yollarını araştıracağını bildirdi.
Danimarka hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların, başka ülkelerde hakaret ve tepki uyandırma amacı taşıyan, Danimarka'ya da zarar veren boyutları olduğuna işaret edildi.
Açıklamada, Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemleri nedeniyle 15 ülkenin Danimarka'yı kınadığı ve İİT'nin 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'nin, 31 Temmuz'da toplanarak bu konuyu ele alacağı belirtilerek, bu provokasyonlar, "birkaç kişi tarafından düzenlenen son derece saldırgan ve pervasız eylemler" olarak nitelendi.
Bu eylemleri yapanların, Danimarka toplumunu temsil etmediği ve bu eylemlerin aşırılık yanlılarına fayda sağladığı kaydedilen açıklamada, "Danimarka hükümeti, örneğin diğer ülkelerin, kültürlerin ve dinlerin aşağılandığı ve bunun Danimarka için özellikle güvenlik açısından ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceği özel durumlara müdahale etme olanağını araştıracak." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, bu değerlendirmenin, Danimarka'nın kapsamlı ifade özgürlüğü çerçevesinde yapılacağı aktarıldı.
Öte yandan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen de TV 2 kanalına, ülkedeki kutsal kitaplara yönelik provokasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rasmussen, Danimarka hükümetinin, ülkede kültürlerin ve dinlerin aşağılandığı, güvenliği olumsuz etkileyebilecek durumlara müdahale etmenin yollarını aradığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ile bu ülkede Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Bakan Fidan, görüşmede, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden ve süreklilik kazanan saldırıları kınadığını yinelemişti.Avrupa'daki İslam karşıtlığının, alarm verici seviyeye ulaştığını, hatta bunun bir salgın haline gelmiş olduğunu vurgulayan Fidan, ifade özgürlüğü adı altında söz konusu eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmişti.
7 AYRI PROVOKASYON!
Hakan Fidan ayrıca, bu saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini beklediğini de kaydetmişti.
Bu gelişmelerin yankıları sürerken, Politiken'de yer alan haberde Danimarka'daki büyükelçilikler önünde 7 ayrı gösteride Kur'an-ı Kerim yakılacağı ifade edildi.
'Elçiliklerde Kuran'ın yakılmasının arkasında çok az adam var' başlıklı haberde eylemlerden aynı birkaç kişi sorumlu olduğu bilgisine yer verildi.
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen "Bu saldırgan ve düşüncesizce eylemler birkaç kişi tarafından yapılıyor ve bu kişiler Danimarka toplumunun dayandığı değerleri temsil etmiyor" dedi. Kur'an-ı Kerim yakma skandalının ülke genelinde yangın ygibi yayılmadığını bu eylemlerin arkasında aynı bir avuç insanın olduğu ifade edildi.
NORVEÇ'TE İSLAM DÜŞMANLARINDAN ALÇAKLIK!
İsveç ve Danimarka'dan sonra Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı Norveç'ten geldi.
Norveç'in başkenti Oslo'da İslam düşmanı grup Sian, parlamento binası önünde Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yaktı.
POLİS KORUMASINDA GERÇEKLEŞTİ
İsveç ve Danimarka'dan sonra İslam düşmanları Norveç'te Kur'an-ı Kerim yapma provokasyonunu ifade özgürlüğü çerçevesinde polis korumasında gerçekleştirdi.
Provokasyonda Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e ve Hz. Muhammed'e hakaretler edildi.
DAHA ÖNCE DE YAPTILAR!
İslam düşmanı Sian grubunun bu ilk vukuatı değil. Geçtiğimiz senelerde de yine Oslo'daki parlamento binasının önüne gelip Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırtmıştı.
Protestoya tepki gösterenlerle Sian üyeleri arasında arbede çıkmış 29 kişi tutuklanmıştı.
İSVEÇ: KUR'AN-I KERİM YAKMA PROVOKASYONLARINA KARŞI DANİMARKA İLE YAKIN DİYALOG İÇİNDEYİZ
Kristersson, yaptığı yazılı açıklamada, son haftalarda İsveç ve Danimarka'da artan Kur'an-ı Kerim yakma girişimlerine karşı Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüştüğünü ve Danimarka ile yakın diyalog halinde bulunduklarını kaydetti.
İsveç'in İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra "en ciddi güvenlik durumunu" yaşadığını belirten Kristersson, "Kur'an-ı Kerim krizini başka ülkelerin İsveç aleyhine kullandığının farkındayız." ifadesini kullandı.
İfade özgürlüğünü ve gösteri özgürlüğünü savunduklarını vurgulayan Kristersson, şu ifadelere yer verdi:
"Farklı geçmişlere ve inançlara sahip insanlara saygı duyma konusunda güçlü bir geleneğe sahibiz. Din özgürlüğü toplumlarımızın doğal bir dayanağıdır. İsveç'te ulusal güvenliğimizi ve yurt dışında İsveçlilerin güvenliğini güçlendirecek önlemlerin kapsamını araştırmak amacıyla 'Kamu Düzeni Yasası' da dahil olmak üzere, yasal mevzuatı analiz etmeye çoktan başladık."
İSVEÇ PARLAMENTOSU ÖNÜNDE KUR'AN-I KERİM YAKMA İZNİ
Öte yandan emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkede daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika ve Salwan Najem'e 31 Temmuz'da İsveç Parlamentosu'nun önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verildi.
Polis, bu ikilinin, hafta içinde de Stockholm'ün Botkyrka bölgesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi ve Stockholm'ün İran Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için izin istediğini ve bu izinlerin beklediğini söyledi.
İsveç'te son olarak 20 Temmuz'da Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.
GÖÇMENLER OFİSİ MOMİKA HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI
İsveç Göçmeler Ofisi, 11 Temmuz'da, Momika ile ilgili, oturma ve çalışma izninin iptali ve sınır dışı edilmesi için dava açtı.
Kurumdan yapılan açıklamada, Momika'ya 16 Nisan 2021'de ülkede çalışma ve oturma izni verildiği ve bu iznin 16 Nisan 2024'te biteceği aktarıldı.
İsveç Expressen gazetesi ise Momika hakkında Irak'ta bulunduğu sürede "savaş suçu" işlediği şüphesiyle Göçmenler Ofisi tarafından dava açıldığını yazdı.