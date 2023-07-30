Rodos ağlıyor: Yangının boyutu ortaya çıkan görüntülerle gözler önüne serildi!

Yunanistan'ın turistik adası Rodos, son iki haftadır süren yangınların ardından adeta hayalet şehir halini aldı.
Adanın durumu, yerli ve yabancı turistlerin içini acıttı. Dinmek bilmeyen alevlerin, adanın doğal güzelliklerini ciddi oranda tahrip ettiği ortaya çıktı.
Yetkililer, Rodos, Korfu ve Eğriboz'daki çıkan şiddetli yangınların 74 kişinin yaralanmasına neden olduğunu anlattı. Rodos'ta 2 bin 500 hayvanın telef olduğu, 50 bin zeytin ağacının da yandığı hatırlatıldı.
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, "10 günlük bir sürenin ardından ilk kez alarm durumunda değiliz" açıklamasını yaptı.