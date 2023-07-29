Galatasaray transfer şampiyonu! Orta sahasına güç katan Cimbom, o isimle 4 yıllık sözleşme imzalayacak

Transfer şampiyonu G.Saray, kadrosuna önemli bir yıldıza daha katmak üzere... Sarı-Kırmızılılar, Alman Ligi ekiplerinden Bayer Leverkusen 'de forma giyen Kerem Demirbay 'ın transferi için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılılar, Kerem Demirbay ile anlaşma sağlamıştı. Ancak Leverkusen cephesi ile arada birkaç pürüz kalmıştı. Bu pürüzlerin giderilmesi ve sözleşmenin düzenlenmesi konusunda taraflar el sıkıştı. Galatasaray 'ın bu transfer için Leverkusen'e 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

3 MİLYON EURO KAZANACAK

G.SARAY'IN Kerem Demirbay'a ise 3 milyon euro civarında bir maaş ödeyeceği belirtildi. Kerem Demirbay, 'Mavi Kart' kontenjanından yerli statüsünde oynayacak. Bayer Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Kerem Demirbay, 4 yıl önce Hoffenheim'den Leverkusen'e tam 32 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Orta sahada iki yönlü görev yapabilen Demirbay, 29 yaşında ve 1,83 boyunda... Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 3 asistle oynadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yıldız oyuncuyu ısrarla kadroda görmek istiyordu.



G.SARAY İÇİN AL SHABAB'I REDDETTİ

Galatasaray ile anlaşmaya varan Kerem Demirbay, birkaç gün önce Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Shabab'tan bol sıfırlı bir teklif aldı. Yıldız oyuncu bu teklifi reddederek Galatasaray'a 'Evet' dedi. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferlerinden etkilenen Kerem Demirbay'ın yakın çevresine, "Suudi Arabustan'dan gelen teklifi kabul edemezdim. Galatasaray'a söz verdim. Kendimi Şampiyonlar Ligi'nde göstermek istiyorum" dedi. Tecrübeli oyuncu, daha resmi imzayı atmadan Galatasaray taraftarının yeni sevgilisi olmayı başardı.