ABD Kongresi’nde UFO itirafı

ABD Kongresi'nin alt komitesinde önceki gün üç eski askeri yetkili ifade verdi. UFO'lar hakkındaki oturumda hükümetin birçok şeyi gizlediğini ve kendilerinin "insan olmayan' biyolojik maddeler bulduklarını" söyledi.
ABD Kongresi'nin alt komitesinde önceki gün üç eski askeri yetkili ifade verdi. UFO'lar hakkındaki oturumda hükümetin birçok şeyi gizlediğini ve kendilerinin "insan olmayan' biyolojik maddeler bulduklarını" söyledi.
ABD istihbarat yetkilisi David Grusch, UFO'lara ait kanıtlara sahip olduğunu bildirdi. Yaklaşık 4 yıl içinde 40 tanıkla yaptığı görüşmelerde kanıtlar olduğuna emin olduğunu kaydetti. Bir kaza mahallinde "insana ait olmayan biyolojik maddeler" bulunduğunu da bildirdi.
Düşen UFO'lardan "insan olmayan biyolojik maddeleri kurtaran kişilerle de görüşme yaptığını" iddia etti. Grusch, uzaylı veya dünya dışı yerine "İnsan olmayan" terimini kullanmayı tercih ettiğini söyledi.
PASİFİK'TE UÇTU!
ABD Donanması eski komutanı David Fravor, 2004 yılında Pasifik Okyanusu üzerinde beyaz bir nesne gördüklerini belirterek, "Birden ortadan kayboldu. Süpersonik hızdan daha hızlıydı" dedi...