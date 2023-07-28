ABD Kongresi’nde UFO itirafı

ABD Kongresi'nin alt komitesinde önceki gün üç eski askeri yetkili ifade verdi. UFO'lar hakkındaki oturumda hükümetin birçok şeyi gizlediğini ve kendilerinin "insan olmayan' biyolojik maddeler bulduklarını" söyledi.

ABD istihbarat yetkilisi David Grusch, UFO'lara ait kanıtlara sahip olduğunu bildirdi. Yaklaşık 4 yıl içinde 40 tanıkla yaptığı görüşmelerde kanıtlar olduğuna emin olduğunu kaydetti. Bir kaza mahallinde "insana ait olmayan biyolojik maddeler" bulunduğunu da bildirdi.