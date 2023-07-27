Yunanistan’da mühimmat deposunda patlama meydana geldi! Görüntüler ortaya çıktı

Patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırılırken, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı ve bölgenin yangın nedeniyle daha önce tahliye edildiği açıklandı. İtfaiye ayrıca, patlamanın ardından önlem olarak yakınlardaki köylerinde tahliye edileceğini ifade etti.

PATLAMAYA CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Patlama canlı yayında yakalanan muhabir ve kameraman ise zor anlar yaşadı. Patlamanın şiddeti ile yayındaki muhabirin saçlarının savrulduğu ve hızla kaçtığı görüldü.