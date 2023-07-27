Yunanistan’da mühimmat deposunda patlama meydana geldi! Görüntüler ortaya çıktı

Patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırılırken, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı ve bölgenin yangın nedeniyle daha önce tahliye edildiği açıklandı. İtfaiye ayrıca, patlamanın ardından önlem olarak yakınlardaki köylerinde tahliye edileceğini ifade etti.
PATLAMAYA CANLI YAYINDA YAKALANDILAR
Patlama canlı yayında yakalanan muhabir ve kameraman ise zor anlar yaşadı. Patlamanın şiddeti ile yayındaki muhabirin saçlarının savrulduğu ve hızla kaçtığı görüldü.
ORMAN YANGINLARINDA 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Ülkede günlerdir süren orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yunanistan'da 17 Temmuz'da başlayan orman yangınları devam ederken, yangınlara müdahale etmek için Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı.
Türkiye'den gönderilen uçaklar, Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.