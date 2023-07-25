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Son dakika: Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale eden uçak düştü! İki pilot hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Yunanistan'a bağlı Eğriboz adasında orman yangınlarına müdahale eden uçak düştü. Eğriboz adasının güneyindeki Platanistos’ta orman yangınına müdahale sırasında düşen Canadair CL-215 tipi uçakta bulunan 2 pilotun da hayatını kaybettiği açıklandı.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 15:40 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 10:11
Son dakika: Yunanistan’da orman yangınlarına müdahale eden uçak düştü! İki pilot hayatını kaybetti

Yunanistan'ın Eğriboz adasında orman yangınlarına müdahale ettiği sırada düşen yangın söndürme uçağındaki 2 pilot da hayatını kaybetti.



Eğriboz adasının güneyindeki Platanistos'ta orman yangınına müdahale sırasında düşen Canadair CL-215 tipi uçakta bulunan 2 pilotun da hayatını kaybettiği açıklandı.

Yunanistan Hava Kuvvetleri'nden (HAF) yapılan açıklamada, "25 Temmuz 2023, Salı günü saat 14:52'de 112'nci Avcı Kanadı'na bağlı 355'inci Taktik Nakliye Filosu'na ait bir CL-215 uçağı, havadan yapılan yangınla mücadele sırasında Eğriboz'daki Platanistos'ta düştü. Bunun sonucunda 34 yaşındaki pilot Hristos Moulas ve 27 yaşındaki yardımcı pilot Periklis Stefanidis hayatını kaybetti" denildi.

YUNANİSTAN'DA DÜŞEN UÇAKTAKİ 2 PİLOT HAYATINI KAYBETTİ I VİDEO İZLE

Ayrıca kazaya ilişkin Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias da 2 pilotun görev başındayken hayatını kaybettiği trajik kazanın kendisini şoke ettiğini ifade ederek, "Kahraman pilotların yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devlet ailelerinin yanında olacak. Tüm bu günlerde yanan cephelerde savaşanların cesareti ve fedakarlığı emsalsiz" ifadelerini kullandı.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nde 27 Temmuz'a kadar sürecek 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

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