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    • Dünya
    • 24.07.2023 18:59
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    • 24.07.2023 19:35
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    Rusya'da cinsiyet değiştirmek artık yasak! Putin imzaladı: Ameliyat yapılmayacak, evlilikler geçersiz sayılacak

    Avrupa ve dünyada çocuk ve gençleri etkisi altına alarak kendi sapkınlıklarını yaymaya çalışan LGBT zihniyetine karşı bir ülkede daha harekete geçti. Rusya'da, LGBTterörüne karşı güçlü mücadele veren ülkelerin arasında yer aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan yasayı onayladı. Ayrıca 2022 yılında onaylanan başka bir yasada pedofili propagandası yapanlar için 200 ile 400 bin ruble para cezası uygulanacak.

    takvim.com.tr
    AA
    Rusya’da cinsiyet değişikliği yapmak yasaklandı

    Aile yapısını hedef alan LGBT terörü her yere yayılmaya devam ediyor.

    Rusya'dan küresel sapkınlık olan LGBT ile mücadele kapsamında sert kararlar peş peşe geliyor.

    CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ AMELİYATI YASAKLANDI
    Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, cinsiyet değişikliği için ameliyat yapılması ve hormon tedavisi gerçekleştirilemeyecek. Ülkede halihazırda cinsiyet değişikliği yapmış kişilere de çeşitli kısıtlamalar getirilen yasaya göre, söz konusu vatandaşların evlilikleri geçersiz sayılacak ve evlat edinemeyecekler.

        PROPOGANDA YAPMAKTA YASAKLANMIŞTI
        Putin'in Aralık 2022'de onayladığı bir başka yasayla, Rusya'da geleneksel olmayan cinsel ilişki, çocuk istismarı ve cinsiyet değiştirme arzusuna neden olabilecek enformasyon propagandası içinde engelleyici adımlar atılmıştı.



        Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da çocuklara yönelik "geleneksel olmayan" cinsel ilişkilerin tanıtımına getirilen yasağın yetişkinleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde sunulan karar, oy birliğiyle kabul edildi.

        Duma'nın resmi internet sitesinde yayınlanan karara göre çevrimiçi ya da çevrimdışı medya, internet, sosyal ağlar ve internet üzerinden yayınlanan filmlerde izleyici yaşına bakılmaksızın bu tür propagandaların yasaklanmasına karar verildi.

        KARARA UYMAYANA PARA CEZASI
        Eşcinsel evliliği özendirici tüm yayınların yasaklandığı Rusya Anayasası'nda yer alan İdari Suçlar Kanunu'na göre pedofili propagandası yapanlar için 200 ile 400 bin ruble para cezası uygulanacak. Ayrıca eşcinsel ilişkileri reşit olmayan yaştaki kişilere özendiren kişilere 50 bin ruble ile 400 bin ruble para cezası verilecek. Bu tür suçları işleyen yabancı ülke vatandaşları ve vatansız statüsündeki kişiler ise 400 bin ruble para cezası, 15 gün boyunca tutuklanma veya sınır dışı edilme gibi durumlarla karşılaşabilecek.

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        Haberler Dünya Rusya'da cinsiyet değiştirmek artık yasak! Putin imzaladı: Ameliyat yapılmayacak, evlilikler geçersiz sayılacak
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