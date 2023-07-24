Rusya'da cinsiyet değiştirmek artık yasak! Putin imzaladı: Ameliyat yapılmayacak, evlilikler geçersiz sayılacak

PROPOGANDA YAPMAKTA YASAKLANMIŞTI

Putin'in Aralık 2022'de onayladığı bir başka yasayla, Rusya'da geleneksel olmayan cinsel ilişki, çocuk istismarı ve cinsiyet değiştirme arzusuna neden olabilecek enformasyon propagandası içinde engelleyici adımlar atılmıştı.





Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da çocuklara yönelik "geleneksel olmayan" cinsel ilişkilerin tanıtımına getirilen yasağın yetişkinleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde sunulan karar, oy birliğiyle kabul edildi.

Duma'nın resmi internet sitesinde yayınlanan karara göre çevrimiçi ya da çevrimdışı medya, internet, sosyal ağlar ve internet üzerinden yayınlanan filmlerde izleyici yaşına bakılmaksızın bu tür propagandaların yasaklanmasına karar verildi.

KARARA UYMAYANA PARA CEZASI

Eşcinsel evliliği özendirici tüm yayınların yasaklandığı Rusya Anayasası'nda yer alan İdari Suçlar Kanunu'na göre pedofili propagandası yapanlar için 200 ile 400 bin ruble para cezası uygulanacak. Ayrıca eşcinsel ilişkileri reşit olmayan yaştaki kişilere özendiren kişilere 50 bin ruble ile 400 bin ruble para cezası verilecek. Bu tür suçları işleyen yabancı ülke vatandaşları ve vatansız statüsündeki kişiler ise 400 bin ruble para cezası, 15 gün boyunca tutuklanma veya sınır dışı edilme gibi durumlarla karşılaşabilecek.