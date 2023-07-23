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    • Dünya
    • 23.07.2023 09:58
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    • 23.07.2023 11:29
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    Yunanistan yanıyor: Orman yangınıyla mücadelede 5'inci gün! Türkiye'den yangın söndürme uçağı ve helikopter desteği

    Yunanistan’da birçok noktada 5 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alınırken, Rodos Adası'ndaki yangının devam ettiği bildirildi. Öte yandan Türkiye harekete geçti. Yunanistan’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderdi.

    takvim.com.tr
    Komşu yanıyor! Orman yangını devam ediyor

    Yunan medyasına yansıyan haberlerde, yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajların boşaltıldığı belirtildi.

    Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios yaptığı açıklamada, içinde turistlerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin deniz yoluyla tahliye edildiğini söyledi.

    Tahliye operasyonuna üç sahil güvenlik gemisi, orduya ait bir cankurtaran botu ve 30 özel teknenin katıldığını aktaran Artopios, tahliye edilenlerin yolcu gemileri, okul ve spor salonlarında konaklayacağını belirtildi.

    Artopios, Ada'ya, sabahın erken saatlerinde destek ekiplerinin ulaşacağı bilgisini paylaştı. Öte yandan Rodos'taki yangının, "Yunanistan genelinde aktif yangınlardan en tehlikelisi" olduğuna işaret eden yetkililer, söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiyeci, 40 araç, 3 uçak ve 5 helikopterin katıldığını söyledi.

    Yetkililer, hava sıcaklığının bugün bazı bölgelerde 45 dereceyi bulacağı ülkede "yangın çıkma riskinin yüksek olduğuna" dair uyarılarda bulundu.
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        Haberler Dünya Yunanistan yanıyor: Orman yangınıyla mücadelede 5'inci gün! Türkiye'den yangın söndürme uçağı ve helikopter desteği
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