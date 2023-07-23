Yunanistan yanıyor: Orman yangınıyla mücadelede 5'inci gün! Türkiye'den yangın söndürme uçağı ve helikopter desteği

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajların boşaltıldığı belirtildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios yaptığı açıklamada, içinde turistlerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin deniz yoluyla tahliye edildiğini söyledi.

Tahliye operasyonuna üç sahil güvenlik gemisi, orduya ait bir cankurtaran botu ve 30 özel teknenin katıldığını aktaran Artopios, tahliye edilenlerin yolcu gemileri, okul ve spor salonlarında konaklayacağını belirtildi.