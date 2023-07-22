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    • Dünya
    • 22.07.2023 15:01
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    • 22.07.2023 15:01
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    Yunanistan'dan Türkiye'ye yangın söndürme desteği için teşekkür

    Son dakika haberi! Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ülkede başlayan yangınlara müdahale için uçak ve helikopter gönderen Türkiye'ye teşekkür etti. Uçaklar ve 9 kişilik ekip Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı’ndaki işlemlerin ardından Dekelia Askeri Hava Üssü'ne hareket etmişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yunanistan’dan Türkiye’ye teşekkür

    Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından Türkçe de paylaşılan mesajda, "Yangın söndürme desteği ve şiddetli orman yangınlarıyla mücadelede Yunanistan'a yardım ettiği için Türkiye'ye teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri 9 kişilik uçuş ekibiyle bu sabah Atina'ya varmıştı.

    Uçaklar ve 9 kişilik ekip Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından Dekelia Askeri Hava Üssü'ne hareket etmişti.

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    Haberler Dünya Yunanistan'dan Türkiye'ye yangın söndürme desteği için teşekkür
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