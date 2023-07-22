İslam ülkelerinden Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin veren İsveç'e tepki: Kabul edilemez

Ayrıca Bakanlık, İsveç'in Riyad Maslahatgüzarı'na verdiği protesto notasında İsveç makamlarından, "tüm dini öğretileri, uluslararası yasaları ve normları ihlal eden bu utanç verici eylemlerin durdurulması için gereken tedbirleri almasını" istedi.

KATAR PROTESTO NOTASI VERDİ

Katar, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıya izin verilmesine tepki olarak İsveç'e protesto notası verdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'ın kutsallarına yönelik saldırıların devam etmesi üzerine İsveç'in Doha Büyükelçisi Gautam Bhattacharyya, protesto notası verilmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Protesto notasının "İsveç makamlarının bu utanç verici uygulamaların durdurulması için gerekli adımları atması" talebini içerdiği ifade edildi.

BAE'DEN PROTESTO NOTASI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsveç hükümetinin başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya izin vermesini protesto etmek için İsveç'in Abu Dabi Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DIŞINDA"

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının, ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan ve dünya çapında milyonlarca Müslüman'ın duygularını kışkırtan bariz bir meydan okuma olduğu" kaydedildi.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu da Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya tepki olarak Müslümanları İsveç ürünlerini boykot etmeye çağırdı.

Kurum'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu terör suçlularının Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermek, İslam'ın yanı sıra diğer dinler ve insanlara karşı suç işleme anlamına geliyor.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar, gerçek özgürlükten ve dinlere saygıdan uzak olduklarını kanıtlayan bu toplulukların alnında duran bir lekedir. Ezher, dünyadaki tüm özgür insanları Kur'an-ı Kerim'e destek için İsveç ürünlerini boykot etmeyi sürdürmeye davet ediyor."