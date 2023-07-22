İslam ülkelerinden Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin veren İsveç'e tepki: Kabul edilemez

İsveç'in başkenti Stockholm'de 28 Haziran'da Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika'nın 20 Temmuz'da da polis koruması altında Irak'ın İsveç'teki büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması, İslam dünyasından İsveç'e yönelik tepkilerin artmasına yol açtı.
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı Türkiye sert tepki gösteren ilk ülkelerden oldu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, saldırının ardından Irak, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşları ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefonda görüştü.
Görüşmelerde, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Irak Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırı çerçevesinde Avrupa'da her geçen gün artmakta olan İslam karşıtlığı ve İslam dinine yönelik nefret suçlarına ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler ele alındı.
Bakan Fidan bu kapsamda, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da daha önce İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan, Salwan Momika ve diğer 8 şüpheli hakkında yakalama emri düzenlendiğini açıkladı.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıların son bulmasının uluslararası toplumun tüm aktörleri tarafından benimsenecek bir karşı duruş ile mümkün olabileceğini vurguladı.
IRAK FAALİYETLERİ DURDURDU
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Hareketi mensupları, İsveç büyükelçiliğini basarak elçiliğin bazı bölümlerini ateşe verdi.
Irak hükümetinden yapılan açıklamada, Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlerin sürmesi halinde İsveç ile ilişkileri kesme yoluna başvurulacağı belirtildi.
Bağdat yönetimi, İsveç Büyükelçisi Jessica Svardstrom'dan ülkeden ayrılmasını istedi ve Irak'ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı da geri çekti.
Irak İletişim ve Enformasyon Kurumu da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılardan dolayı Ericsson şirketinin lisansını iptal etme kararı aldı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıların ardından Stockholm'deki temsilciliğinin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.