Yunanistan küle döndü! Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor





Yunan itfaiyesinden yapılan açıklamada, "Batı Attika'da devam eden Pazartesi günü Dervenochoria'dan çıkan yangında, karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Havadan ise 7 uçak ve 9 helikopter görevlendirildi. Faaliyet gösteren uçaklar arasında Avrupa Sivil Savunma Mekanizması tarafından İtalya ve Fransa'dan bize sağlanan 4 uçak da bulunmaktadır.