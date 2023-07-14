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    • Dünya
    • 14.07.2023 17:30
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    • 14.07.2023 17:30
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    New York'un seri katili yakalandı! Kurbanların hepsini aynı plaja gömmüş: 27 yıl boyunca sayısız ceset

    Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük eyaletlerinden olan New York'ta 1996-2010 yılları arasında sayısız cinayet işleyen ve bu kurbanları aynı plaja gömen 59 yaşındaki seri katil Rex Heuermann tutuklandı. Olay ilk olarak 2010 yılında Long Island’daki polis departmanında görevli polis memuru John Mallia tarafından fark edildi. 7 ay önce kaybolan kurban Gilbert’i arama çalışmaları esnasında herhangi bir iz yerine korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Mallia bölgede 50 metre aralıklarla gömülmüş 4 kadın cesedi buldu. 1 sene sonra aynı plajda 6 ceset daha bulunmasının ardından...

    takvim.com.tr
    Kurbanların hepsini aynı plaja gömen seri katil yakalandı!

    Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük eyaletlerinden olan New York'ta 1996 yılından 2010'lu yıllara kadar bir seri katil üst üste cinayetler işledi. Long Island bölgesinde bulunan cesetler ve delillere rağmen yıllardır seri katile dair bir iz bulunamadı.

    2010'DA FARK EDİLDİ
    Long Island'daki polis departmanında görevli polis memuru John Mallia, 2010'un aralık ayında yaklaşık yedi ay önce kaybolduğu bildirilen Shannan Gilbert isimli kişiyi arıyordu. Mallia'nın yanında özel eğitimli arama kurtarma köpeği de vardı. Mallia bu arama çalışması sırasında Gilbert'e dair herhangi bir iz yerine korkunç bir gerçeği ortaya çıkarttı. Milla bölgede 50 metre aralıklarla gömülmüş 4 kadın cesedi buldu! Cesetler, "Gilgo Dörtlüsü" olarak adlandırıldı.

    KORKUNÇ SES KAYDI
    Tam 1 sene sonra plajda 6 ceset daha bulundu, birçoğunun ise kimliği tespit edilemedi. Yeni bulunan cesetlerle birlikte soruşturma daha da derinleşti. Mayıs 2022'de Shannan Gilbert'in kaybolduğu gece polis ile yaptığı telefon görüşmesinin kaydı basınla paylaşıldı. 21 dakika boyunca devam eden kayıtta Gilbert'in 'Benden sonra birisi daha var' dediği duyuldu.

        59 YAŞINDA YAKALANDI MESLEĞİ MİMAR
        Öte yandan aradan geçen yıllara rağmen ABD polisi seri katil olduğu düşünülen kişiyi yakaladı. 59 yaşındaki Rex Heuermann isimli kişi tutuklandı ve saatler içerisinde mahkemeye çıkartılacağı bildirildi. Long Island'da doğup büyüdüğü belirlenen Rex, 1987'den beri Manhattan'da çalıştığını ifade etti. Polis tarafından yapılan açıklamada ise Rex'in tecrübeli bir mimar olduğu aktarıldı.

        EVİ VE GÖL ARANIYOR
        Milliyet'te yer alan habere göre; eyalet polisi, yerel şerifler, Suffolk İlçe Bölge Savcılığı ve FBI'ın bile dahil olduğu gelişmede ekipler an itibariyle Rex'in evini ve yakınındaki küçük gölü didik didik arıyor. Evde ve gölde ne bulunduğuna dair henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.

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        Haberler Dünya New York'un seri katili yakalandı! Kurbanların hepsini aynı plaja gömmüş: 27 yıl boyunca sayısız ceset
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