New York'un seri katili yakalandı! Kurbanların hepsini aynı plaja gömmüş: 27 yıl boyunca sayısız ceset

59 YAŞINDA YAKALANDI MESLEĞİ MİMAR

Öte yandan aradan geçen yıllara rağmen ABD polisi seri katil olduğu düşünülen kişiyi yakaladı. 59 yaşındaki Rex Heuermann isimli kişi tutuklandı ve saatler içerisinde mahkemeye çıkartılacağı bildirildi. Long Island'da doğup büyüdüğü belirlenen Rex, 1987'den beri Manhattan'da çalıştığını ifade etti. Polis tarafından yapılan açıklamada ise Rex'in tecrübeli bir mimar olduğu aktarıldı.