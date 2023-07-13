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    • Dünya
    • 13.07.2023 12:48
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    • 13.07.2023 12:48
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    Başkan Erdoğan - Miçotakis görüşmesi sonrası Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem başlıyor: İkinci görüşme Selanik'te

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin en önemli sonucunun her iki liderin pozitif bir bakış açısıyla tekrar yakınlaşma isteğini göstermesi olduğunu kaydetti. Türkiye ve Yunanistan arasında daha iyi bir işbirliği niyetinin siyasi diyalog, güven artırıcı önlemler ve pozitif gündem olmak üzere 3 temel ekseni bulunduğunu kaydeden Miçotakis, Dışişleri Bakanları rehberliğinde yürütülecek siyasi diyalog çerçevesinde önemli jeopolitik konular ve deniz yetki alanları, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı gibi konuların ele alınacağını kaydetti. Miçotakis, Erdoğan ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) kapsamında, Selanik'te tekrar buluşmayı planladıklarını hatırlattı. Zirve Yunan basınında da geniş yer buldu. Ta Nea gazetesi, 'Vilnius’ta kupayı Erdoğan aldı' başlığını attı. Başkan Erdoğan için, 'NATO Zirvesi'nin kahramanı', 'Zirvenin en çok konuşulan adamı' ifadeleri kullanıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem!

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Yunan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Erdoğan ile NATO marjındaki ikili görüşmesinin iyi bir atmosferde geçtiğini vurgulayan Miçotakis, "Bugünkü görüşmemiz hem benim hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Yunan ilişkilerinin yeniden başlamasına ilişkin niyetimizi ve önümüzdeki aylarda nasıl hareket edip, nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi bir kez daha ortaya koydu." diye konuştu.

    Miçotakis, Erdoğan ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) kapsamında, Selanik'te tekrar buluşmayı planladıklarını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

    "Bu, Türkiye ile aramızdaki önemli sorunların sihirli bir şekilde çözüldüğü anlamına gelmez ancak her iki liderin pozitif bir bakış açısıyla tekrar yakınlaşma isteğini gösterdiğine inanıyorum ve bana göre bugünkü görüşmenin en önemli sonucu budur."

    İLİŞKİLER 3 TEMEL EKSENDE İLERLEYECEK
    Türkiye ve Yunanistan arasında daha iyi bir işbirliği niyetinin siyasi diyalog, güven artırıcı önlemler ve pozitif gündem olmak üzere 3 temel ekseni bulunduğunu kaydeden Miçotakis, Dışişleri Bakanları rehberliğinde yürütülecek siyasi diyalog çerçevesinde önemli jeopolitik konular ve deniz yetki alanları, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı gibi konuların ele alınacağını kaydetti.

    Miçotakis, pozitif gündem çerçevesinde ise ekonomi, enerji, sivil korunma gibi farklı alanlarda işbirliğine gidileceğini belirtti.

        Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin, AB Konseyi'nde ele alınacağını dile getiren Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerindeki yakınlaşmanın, Türkiye'nin aynı zamanda AB'ye yakınlaşmasına da yardımcı olacağını ifade etti.

        Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerin en zor döneminde bile Batı'yla, AB ile, ABD ile karşıt bir Türkiye'nin, Yunanistan'ın stratejik çıkarlarına uygun olmadığını defalarca söylediğine işaret ederek, "Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de benim yeni görev süresinin henüz başında olduğumuzu bir kez daha söylemek isterim ve şu an kendisinin samimiyetine ve niyetine şüpheyle bakacak hiçbir nedenim yok." diye konuştu.

        FRANSA'DAN İLK FIRKATEYN EYLÜL SONU SUYA İNDİRİLECEK
        Zirve çerçevesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesine de değinen Miçotakis, "Eylül sonunda, her şey yolunda giderse, şu an Lorient tersanelerinde inşa edilen ilk fırkateyni denize indireceğiz." dedi.

        Miçotakis, Yunanistan'ın silahlanma programlarının sadece Türkiye ile rekabet prizmasından görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, aynı şeyin Türkiye'nin silahlanması için de geçerli olduğunu kaydetti.

        Öte yandan iki liderin aylar sonra ilk defa yüz yüze gerçekleştirdiği görüşme Dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası Haber ajansı AP bu gelişmeyi 'NATO üyeleri Yunanistan ve Türkiye, uzun süredir devam eden anlaşmazlıkları baypas etme sözü verdi' başlığı ile abonelerine servis etti.

        Haberde 'Her iki NATO üyesi de ABD'nin yardımıyla hava kuvvetlerini yükseltmeye çalışıyor: Ankara yeni ve iyileştirilmiş F-16 savaş uçakları istiyor, Atina ise F-35 programına katılmaya hevesli' ifadelerine yer verildi.

        Al Jazeera 'Liderler Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde 'olumlu hava'yı selamlıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

        Haberde 'Enerji kaynakları konusunda onlarca yıl süren anlaşmazlığın ardından, yakın zamanda yeniden seçilen iki lider, olumlu bir iklim üzerinde anlaştılar' denildi.

        ABD merkezli Bloomberg iki liderin pozitif gündeme yoğunlaştığına vurgu yaptı.

        Zirve Yunan basınında da geniş yer buldu. Ta Nea gazetesi, 'Vilnius'ta kupayı Erdoğan aldı' başlığını attı. Başkan Erdoğan için, 'NATO Zirvesi'nin kahramanı', 'Zirvenin en çok konuşulan adamı' ifadeleri kullanıldı.

        BİR SONRAKİ GÖRÜŞME SELANİK'TE
        Gazete Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik'te düzenleneceğini yazdı.

        Proto Thema haberinde şu değerlendirmeye yer verdi: 'Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında NATO Zirvesi oturum aralarında gerçekleşen görüşmenin ardından, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor gibi görünüyor.'

        CNN Yunanistan 'Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Kathimerini, Türk ve Yunan dışişleri bakanlarının doğrudan iletişim kuracağını yazdı

        Etnos'un başlığı ise 'Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde yeniden başlangıç' oldu.

        Haberde 'Miçotakis-Erdoğan'ın üzerinde anlaşmaya vardığı yol haritasında neler var?' sorusuna yanıt arandı.

        'Başbakan Kyriakos Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün üç ana eksene odaklanan bir yol haritası üzerinde anlaştılar ' diyen Ethnos birinci eksenin görüş ayrılıkları konusunda diyaloğun açık tutulması olduğunu belirtti.

        'İkinci eksen, son aylardaki olumlu ivmeyi geliştirerek daha fazla meyve verebilecek olan Güven Artırıcı Tedbirler' diyen Ethnos üçüncü eksenin pozitif gündem olduğunu yazdı ve şu değerlendirmede bulundu: 'Ekonomik işbirliği, enerji işbirliği ve muhtemelen sivil koruma gibi alanlarda işbirliği konularıyla ilgili.'

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        Haberler Dünya Başkan Erdoğan - Miçotakis görüşmesi sonrası Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem başlıyor: İkinci görüşme Selanik'te
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