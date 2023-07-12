BBC'deki pedofili rezaletinde tacizci ifşa oldu! Ünlü sunucu Huw Edwards'a ağır suçlamalar

İngiliz yayın organı BBC'nin tanınmış bir sunucusunun, 17 yaşındaki çocuktan para karşılığı müstehcen görüntü aldığı iddiasında önemli bir ifşa gerçekleşti. Tacizcinin, kanalın ünlü ekran yüzü Huw Edwards olduğu ortaya çıktı. Edwards'ın ruh sağlığı sorunları yaşadığı belirtildi. Öte yandan Edwards ve 4. taciz mağduru arasındaki mesajlaşma ifşa oldu.
SKANDAL PATLADI
BBC'de çalışan ünlü bir sunucunun 17 yaşındaki bir çocuktan, para karşılığı müstehcen fotorğraflar istediği ortaya çıkmıştı.
ÇOCUĞUN AİLESİ ŞİKAYETTE BULUNDU
Yaşanan olaylar sonrası 17 yaşındaki çocuğun annesi The Sun'a gazetesine konuştu. Sunucuyu gördüğünde midesinin bulandığını ve çocuğunun hayatını mahvetmekle suçladığını söyleyen anne, 19 Mayıs'ta BBC'ye başvurduğu ve sunucudan nakit göndermeyi bırakması için şirkete yalvardığını belirtti.