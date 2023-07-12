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    • 12.07.2023 12:48
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    • 13.07.2023 11:53
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    BBC'deki pedofili rezaletinde tacizci ifşa oldu! Ünlü sunucu Huw Edwards'a ağır suçlamalar

    İngiliz medya kuruluşu BBC'de çalışan ve 17 yaşındaki çocuktan para karşılığı müstehcen görüntü belirlenen ünlü sunucunun, kimliği ifşa edildi. Skandala adı karışan sunucunun, kanalın ünlü ekran yüzü Huw Edwards olduğu ortaya çıktı. Edwards’ın eşi, sunucu adına yazdığı mektupta, Edwards’ın ruh sağlığı sorunları yaşadığını açıkladı. BBC yıldızı, 17 yaşındayken kendilerine 'çirkin' Instagram mesajları gönderdiğini söyleyen dördüncü bir gencin yeni iddialarıyla karşı karşıya. Mesajlaşma sırasında sık sık kalp emojisi kullanan Edwards’ın, çirkin sözleri kayıtlara geçti.

    takvim.com.tr
    BBC’deki pedofili rezaletinde tacizci ifşa oldu!

    İngiliz yayın organı BBC'nin tanınmış bir sunucusunun, 17 yaşındaki çocuktan para karşılığı müstehcen görüntü aldığı iddiasında önemli bir ifşa gerçekleşti. Tacizcinin, kanalın ünlü ekran yüzü Huw Edwards olduğu ortaya çıktı. Edwards'ın ruh sağlığı sorunları yaşadığı belirtildi. Öte yandan Edwards ve 4. taciz mağduru arasındaki mesajlaşma ifşa oldu.

    SKANDAL PATLADI
    BBC'de çalışan ünlü bir sunucunun 17 yaşındaki bir çocuktan, para karşılığı müstehcen fotorğraflar istediği ortaya çıkmıştı.



    MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERE KARŞILIK ON BİNLERCE STERLİN
    Yine İngiliz yayın organı The Sun'da yer alan habere göre adı açıklanmayan erkek sunucunun, 17 yaşındaki çocuğun müstehcen görüntülerine karşılık on binlerce sterlin ödediği söylendi.



    ÇOCUĞUN AİLESİ ŞİKAYETTE BULUNDU
    Yaşanan olaylar sonrası 17 yaşındaki çocuğun annesi The Sun'a gazetesine konuştu. Sunucuyu gördüğünde midesinin bulandığını ve çocuğunun hayatını mahvetmekle suçladığını söyleyen anne, 19 Mayıs'ta BBC'ye başvurduğu ve sunucudan nakit göndermeyi bırakması için şirkete yalvardığını belirtti.

        Çocuğun annesi "Bir keresinde tek seferde 5 bin sterlin göndermişti. Para, çocuğumun müstehcen fotoğrafları karşılığındaydı. Sadece birkaç yıl içinde hayalet benzeri bir bağımlıya geçti" dedi. Anne, şu anda 20 yaşında olan çocuğunun sunucudan gelen parayı bir crack kokain alışkanlığını finanse etmek için kullandığını söyledi.

        SKANDAL BÜYÜYOR
        Rezalete ilişkin soruşturma devam ederken BBC sunucusu, 17 yaşındayken kendilerine 'ürkütücü' Instagram mesajları gönderdiğini söyleyen dördüncü bir gencin yeni iddialarıyla karşı karşıya.

        Genç kız, daha önce hiçbir iletişimi olmadığı sunucunun, bir anda kendisine kalp emojili mesajlar gönderdiğini söyledi.

        İkili arasında düzensiz mesajlar bir süre daha devam ederke, iletişimin bir süre sonra aniden kesildiği belirtildi.

        ÖPÜCÜKLÜ MESAJLAR
        Tacize ilişkin konuşan genç kız yaşananları tüm gerçekliğiyle kamuoyuna aktardı.

        Genç kızın açıklamaları şu şekilde:
        "Gönderdiği aşk-kalp emojisine cevap verdim ve BBC'de nasıl gittiğini sordum.

        İyi olduğunu söyleyerek cevap verdi ve mesajının sonunda bir öpücük kullandı.

        Sonunda bir öpücük kullanmasının biraz garip olduğunu düşündüm ama sonuçta bu mesajları o şekilde okumadım"

        Gencin cevabının ardından sunucu başka bir mesajla geri döndü ve sohbete devam etti.

        SADECE KİBARIM!
        Şu anda 22 yaşında olan ve başarılı bir iş sahibi olan genç şunları ekledi: "Cevabımdan sonra bana iyi olup olmadığımı sordu.

        Gönderdikten sonra bana başka bir aşk kalp emojisi gönderdi.

        Beni neden istediğini sordum ve sadece kibar olduğunu söyledi ve sonunda bir öpücük daha koydu."

        HEYECANLANDIM
        Genç kız yaşadıklarıyla ilgili olArak şunları söyledi: "Şimdi bildiklerimi bildiğim için biraz safmışım gibi hissediyorum.

        Bu sunucunun yaptıklarını seven genç bir insandım ve doğal olarak bana mesaj attığı için heyecanlandım."

        Sunucunun, genç kıza BBC'de yayınlanan bir gençlik programı için teklif götürdüğü de ortaya çıktı.

        Sunucunun bir flört uygulamasında başka bir genç kıza daha tacizde bulunduğu belirtiken, müstehcen fotoğraflar istediği mağdur kendisi tek olmamasına şaşırmadığını söyledi.

            İSİM İFŞA OLDU
            İngiliz BBC kanalındaki taciz iddialarının ardındaki ismin kanalın ünlü ekran yüzü Huw Edwards olduğu ortaya çıktı.

            Olay, The Sun gazetesinin özel haberi ile gündeme gelmişti.

            Haberde adı açıklanmayan bir BBC çalışanının reşit olmayan gencin uygunsuz görüntülerini satın aldığı iddiaları bulunuyordu.

            İddialar bununla da sınırlı değildi.

            Ayrıca reşit olmayan bir başka genç, bir arkadaşlık uygulaması üzerinden sunucunun kendisi ile iletişime geçtiğini açıkladı.

            Bir diğer iddia ise sunucunun 2021'de bir arkadaşlık sitesinden biriyle tanışmak için tecrit kurallarını ihlal ettiği yönündeydi.

            HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR
            Tüm bu iddiaların ardından Edwards'ın eşi Vicky Flind, Edwards adına yazdığı mektupta, ünlü sunucunun ruh sağlığı sorunları yaşadığını ve şu anda hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

                Flind mektubunda şu ifadeleri kullandı:
                Ailemiz için son derece zor geçen beş günün ardından bu açıklamayı kocam Huw Edwards adına yapıyorum.

                Bunu öncelikle onun akıl sağlığı ve çocuklarımızı korumak için yapıyorum.

                Huw, ciddi akıl sağlığı sorunları yaşıyor.

                İyi belgelendiği gibi, son yıllarda şiddetli depresyon tedavisi gördü.

                Son birkaç günün olayları, durumu büyük ölçüde kötüleştirdi, başka bir ciddi dönem daha geçirdi ve şu anda yakın gelecekte kalacağı hastanede yatarak tedavi görüyor.

                Bunu yapacak kadar iyileştiğinde, yayınlanan hikayelere yanıt vermeyi planlıyor.

                Açık olmak gerekirse, Huw'a ilk olarak geçen Perşembe günü kendisine karşı iddialarda bulunulduğu söylendi.

                Bu koşullar altında ve Huw'un durumu göz önüne alındığında, ailemin ve bu üzücü olaylara maruz kalan herkesin mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyorum."

                Skandalın merkezindeki 61 yaşındaki BBC sunucusu son 20 yıldır kanalın ana haber bültenini sunuyor.

                Ülkenin en ünlü haber spikerlerinden biri olan Edwards Kraliçe İkinci Elizabeth'in ölüm haberi, Kral Üçüncü Charles'ın taç giyme töreni de dahil olmak üzere en önemli ulusal etkinliklerin de sunuculuğunu yaptı.

                BBC, iddialar gündeme geldiğinde söz konusu çalışanın görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

                    REZALETİN KRONOLOJİSİ
                    Yaşanan rezalete ilişkin soruşturma devam ederken, Mayıs ayında yapılan ilk şikayetin ardından yaşananlar hala çok fazla soru işareti barındırıyor.

                    18 Mayıs
                    Şikayetçi (bir aile üyesi), bir BBC sunucusunun davranışı hakkında şikayette bulunmaya çalıştıkları bir BBC binasına gitti.

                    19 Mayıs
                    Şikayetçi, BBC İzleyici Hizmetleri ile temasa geçti; bu bağlantının ayrıntıları BBC'nin Kurumsal Soruşturma Ekibine havale edildi.

                    BBC'nin Kurumsal Soruşturma Ekibi, Audience Services'ten sağlanan şikayette yer alan bilgileri değerlendirdi. Yapılan değerlendirme, sağlanan bilgilere dayanarak bir suç iddiası içermediği, ancak yine de daha fazla soruşturmayı hak ettiği yönündeydi.

                    BBC'nin Kurumsal Soruşturma Ekibi şikayetçiye e-posta göndererek BBC'nin konuyu ne kadar ciddiye aldığını ve ileri sürülen iddiaları doğrulamak için ek bilgi istediğini bildirdi; bu iletişime yanıt verilmedi.

                    Şikayetçinin kimliğinin doğrulanması için de kontroller yapıldı. Bu, şikayetçinin söylediği kişi olduğunu doğrulamak için kullanılan standart bir prosedürdür.

                    6 Haziran
                    Yukarıda atıfta bulunulan e-postaya yanıt alınamayınca, şikayetçi tarafından BBC'nin Kurumsal Soruşturma Ekibine verilen cep telefonu numarası arandı; bu arama bağlanmadı.

                    Şikayetçiyle temasa geçmeye yönelik bu girişimlerin ardından, Kurumsal Soruşturma Ekibinin önümüzdeki haftalarda konuya geri dönmesi gerekiyordu. 6 Haziran'dan sonra şikayetçiyle iletişime geçmek için başka bir girişimde bulunulmadı, ancak dava başından beri açık kaldı.

                        6 Temmuz
                        Sun gazetesi, bir BBC sunucusuyla ilgili iddiaları Kurumsal Basın Bürosu aracılığıyla BBC'ye bildirdi; 18 ve 19 Mayıs'ta BBC'ye ulaşan iddiaların kaynağının aynı aileden olduğu anlaşıldı. Bu, BBC'deki Genel Direktör veya herhangi bir yönetici direktörün vakadan ilk kez haberdar olmasıydı.

                        The Sun'ın iddiaları, BBC Corporate Investigations'ın ele aldığı konulardan farklı yeni iddialar içeriyordu.

                        BBC, Genel Direktör de dahil olmak üzere üst düzey BBC yöneticilerini içeren, bu davaya verilen yanıta liderlik etmesi için bir olay yönetimi grubu başlattı. Başkan Vekili güncellendi ve Yönetim Kurulu önümüzdeki günlerde düzenli olarak güncellendi.

                        Üst düzey bir yönetici, The Sun tarafından öne sürülen iddialardan haberdar olmasını sağlamak için ilgili sunucuyla bu konudaki ilk görüşmeyi yaptı. Bu konu görüşülürken sunucunun yayında olmayacağı konusunda anlaşmaya varıldı.

                        7 Temmuz
                        The Sun'ın temasa geçmesinin ardından BBC'nin Kurumsal Soruşturmalar ekibi, BBC'nin müfettişleriyle temas halinde olan şikayetçiyle tekrar temasa geçti.

                        BBC'nin Ciddi Vaka Yönetimi Çerçevesi (SCMF) başlatıldı ve Kurumsal Soruşturma Ekibi tarafından yürütülen soruşturma, bir İnsan Kaynakları Direktörünün başkanlık ettiği SCMF'ye taşındı.

                        BBC, bu konuyla ilgili olarak Polisle de temasa geçti.

                        8 Temmuz
                        Şikayetçi, BBC'ye şikayetle ilgili bazı materyaller gönderdi.

                        9 Temmuz
                        BBC, personel ve medya için bir güncelleme yayınladı; BBC ayrıca sunucuyu askıya aldığını da doğruladı.

                            10 Temmuz
                            BBC, konuyu bildirmek ve soruşturmanın nasıl ilerletileceğini tartışmak için Polisle bir araya geldi.

                            Polis, BBC'den iddialarla ilgili soruşturmasını gelecekteki çalışmalarını planlarken durdurmasını talep etti.

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                            Haberler Dünya BBC'deki pedofili rezaletinde tacizci ifşa oldu! Ünlü sunucu Huw Edwards'a ağır suçlamalar
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