NATO zirvesinde İsveç'e üyelik yolu açıldı! Rusya'dan Avrupa'ya tepki, Türkiye'ye iş birliği mesajı

Kritik NATO zirvesine ilişkin açıklama yapan Kremlin, Türkiye ile görüş ayrılıklarına rağmen ortak çıkarları olduğunu vurgulayarak işbirliğini geliştirme hedefinde olduğunu açıkladı. İsveç'in NATO üyeliğinin 'olumsuz' bir karar olduğunu belirten Rusya, Fransa'ya karşılık verileceğini duyurdu.
KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 2 gün sürecek NATO Liderler Zirvesi bugün başladı. Rusya ittifakın yeni askeri planları ile Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumun masaya yatırılacağı zirveyi yakından takip ediyor, Kremlin'den kritik zirveye ilişkin ilk açıklama ise az önce geldi.
"İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"
Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması sonrası Kremlin'den yapılan açıklamada, "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği hakkında, NATO'ya karşı yükümlülükleri var. Bu konuda yanılgı içerisinde değiliz. Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olmasına karşın, ortak çıkarlarımız da var. Rusya Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyor" ifadeleri yer aldı.