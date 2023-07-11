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    • Dünya
    • 11.07.2023 14:16
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    • 11.07.2023 14:16
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    NATO zirvesinde İsveç'e üyelik yolu açıldı! Rusya'dan Avrupa'ya tepki, Türkiye'ye iş birliği mesajı

    Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen zirvede Türkiye şartlarının kabul edilmesinin ardından; İsveç'in örgüte üyeliğine kapıyı açtı. Zirvede alınan karar ilişkin Rusya'dan ilk açıklama geldi. Kremlin'den yapılan değerlendirmede; "Türkiye'nin NATO'ya karşı yükümlülükleri var. Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullanıldı. İsveç üyeliğe kabulüne ilişkin ise; "Avrupa NATO altyapısını sınırımıza kaydırmanın bir hata olduğunu anlamıyor" denildi.

    takvim.com.tr
    Kremlin’den İsveç kararına ilk tepki

    Kritik NATO zirvesine ilişkin açıklama yapan Kremlin, Türkiye ile görüş ayrılıklarına rağmen ortak çıkarları olduğunu vurgulayarak işbirliğini geliştirme hedefinde olduğunu açıkladı. İsveç'in NATO üyeliğinin 'olumsuz' bir karar olduğunu belirten Rusya, Fransa'ya karşılık verileceğini duyurdu.

    KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA
    Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 2 gün sürecek NATO Liderler Zirvesi bugün başladı. Rusya ittifakın yeni askeri planları ile Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumun masaya yatırılacağı zirveyi yakından takip ediyor, Kremlin'den kritik zirveye ilişkin ilk açıklama ise az önce geldi.

    "İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"
    Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması sonrası Kremlin'den yapılan açıklamada, "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği hakkında, NATO'ya karşı yükümlülükleri var. Bu konuda yanılgı içerisinde değiliz. Türkiye ile görüş ayrılıklarımız olmasına karşın, ortak çıkarlarımız da var. Rusya Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyor" ifadeleri yer aldı.

    "AVRUPA HATA OLDUĞUNU ANLAMIYOR"
    İsveç'in NATO üyeliğinin Rusya'nın güvenliği için 'olumsuz' olduğunu vurgulayan Kremlin, "Avrupa NATO altyapısını sınırımıza kaydırmanın bir hata olduğunu anlamıyor" açıklamasında bulundu.

        "FRANSA'YA KARŞILIK VERECEĞİZ"
        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO zirvesi öncesi yaptığı açıklamada ülkesinin Kiev'e SCALP uzun menzilli seyir füzeleri sağlayacağını duyurdu.

        Macron teslimatı yapılacak füzelerin, Ukrayna'nın karşı saldırısında Rus güçlerini "derinlemesine" vuracak şekilde tasarlandığını vurgularken, Kremlin'den yapılan açıklamada Fransa'ya karşılık verileceği belirtildi.

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        Türk Telekom
        Haberler Dünya NATO zirvesinde İsveç'e üyelik yolu açıldı! Rusya'dan Avrupa'ya tepki, Türkiye'ye iş birliği mesajı
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