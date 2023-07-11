NATO zirvesinde İsveç'e üyelik yolu açıldı! Rusya'dan Avrupa'ya tepki, Türkiye'ye iş birliği mesajı

Kritik NATO zirvesine ilişkin açıklama yapan Kremlin, Türkiye ile görüş ayrılıklarına rağmen ortak çıkarları olduğunu vurgulayarak işbirliğini geliştirme hedefinde olduğunu açıkladı. İsveç'in NATO üyeliğinin 'olumsuz' bir karar olduğunu belirten Rusya, Fransa'ya karşılık verileceğini duyurdu.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 2 gün sürecek NATO Liderler Zirvesi bugün başladı. Rusya ittifakın yeni askeri planları ile Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumun masaya yatırılacağı zirveyi yakından takip ediyor, Kremlin'den kritik zirveye ilişkin ilk açıklama ise az önce geldi.