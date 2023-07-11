Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 11.07.2023 15:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2023 16:15
    ABONE OL

    İngiltere'den flaş Türkiye açıklaması: Terörle mücadelede işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kalındı

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, terörle mücadelede istihbarat paylaşımı ve işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İngiltere’den flaş Türkiye açıklaması

    İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Sunak'ın, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine verdiği desteği memnuniyetle karşıladığı ve Erdoğan'ı çabalarından ötürü takdir ettiği belirtildi.

    Açıklamada, iki liderin, büyüyen ticaret bağları ile güçlü savunma ve güvenlik işbirliğine dayanarak İngiltere-Türkiye ilişkilerinin tam potansiyeline ulaşmasını sağlamadaki ortak kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiği kaydedilerek, "Liderler ayrıca, terörle mücadele konusunda istihbarat paylaşımı ve işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı." ifadesi yer aldı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Türkiye'ye yaptığı son ziyaretin de değerlendirildiği belirtilen açıklamada, liderlerin, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasının önemi konusunda da mutabık kaldığı vurgulandı.

    Açıklamada, Başkan Erdoğan ve Başbakan Sunak'ın, yakın temas halinde olmayı kararlaştırdığı da kaydedildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Türk Telekom
    Haberler Dünya İngiltere'den flaş Türkiye açıklaması: Terörle mücadelede işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kalındı
        loading
        SON DAKİKA